A Sardiñeira se manifiesta para pedir el traslado del carril bici

Los vecinos de A Sardiñeira, organizados a través de la Agrupación Coruñesa de Asociacións Veciñais (ACAV), dieron ayer un golpe sobre la mesa para pedir el traslado del carril bici proyectado en la avenida a tenor de la obra de la estación intermodal. Decenas de personas se congregaron así ante la sede de Correos, con pancartas que rezaban “Así non, pola outra beira, solución xa!”, para demandar que la vía, en vez de por la acera pegada a los edificios, transite por el lado contrario, en el que no hay viviendas, puesto que ello permitiría no eliminar los contenedores de basura, estacionamientos para vehículos y terrazas de hostelería que hay a lo largo de la calle.

Los representantes dicen que el plan actual requiere quitar contenedores y terrazas de hostelería



Acompañando a los vecinos se encontraban representantes del organismo como Leandro García, el presidente de la asociación vecinal de la segunda fase de Elviña, o Fernando Carrillo, presidente de la asociación vecinal de Os Rosales y también de la ACAV. Ambos explicaron que, según su opinión y tal y como demandan los habitantes de la zona, la vía para ciclistas circulase del otro lado sería mucho más sencillo ya que la obra no sería tan compleja como la que se tiene pensado llevar a cabo. Asimismo, expusieron que el tránsito sería más seguro ya que, al estar más lejos de los portales, garajes y establecimientos, tanto los peatones como los ciclistas no tendrían que extremar tanto las precauciones al circular y se podrían así evitar por tanto riesgos de atropello o posibles choques innecesarios.



En ese sentido, García explicó que se deben “a los vecinos” y que la asociación convocó la manifestación por las peticiones de los propios habitantes del barrio. “Si esta zona del lado de la intermodal está libre, no se entiende que tenga que ir por el otro”, resumió.

Otro paso para la asociación



Con la concentración de ayer, la ACAV dio un pequeño más en su corta pero intensa historia. Nacida apenas en octubre del año pasado bajo el amparo de las asociaciones de barrios como Os Rosales, Elviña, O Cruceiro-Oza-Urbanización Soto, Orzán-Pescadería y Barrio das Flores, el objetivo, según señalaron en el acto de inauguración, es que sirva como punto de encuentro para iniciativas en las que los problemas de unos pocos vecinos cuenten con el respaldo de otros muchos.



Ya consiguieron, por ejemplo, el respaldo de la delegada de la Xunta, Belén do Campo, quien se reunió con García y Carrillo a inicios de febrero. Tras el encuentro, en el que la representante les felicitó por la iniciativa, ambos líderes vecinales aseguraron haber alcanzado una “buena sintonía” con el Gobierno gallego. l