Sande asegura que sobre el Chuac todo eran "buenas palabras" hasta llegar a las elecciones

El candidato a la Alcaldía de A Coruña por Podemos y Esquerda Unida, José Manuel Sande considera que la ampliación del Chuac y el conflicto derivado de ella refleja que los intereses de los vecinos "nunca estiveron por diante". “Sobre o Chuac todo eran boas palabras ata que chegamos ás eleccións”, explica José Manuel Sande, que muestra su "estupor" ante una polémica entre administraciones que “demostra que os intereses da veciñanza nunca foron o prioritario neste asunto”.

Sande asegura que el asunto ya empezó mal cuando el Gobierno local se negó a dialogar con los vecinos afectados por la ampliación y parece que "vai rematar peor". Por ello, les pide a las administraciones implicadas, Xunta y Ayuntamiento, "altura de miras" y que no empleen un tema tan serio para "entrar en campaña". Además, insta a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, a escuchar a los vecinos e "mostrar algo de empatía ante a situación de incerteza na que viven”.

Por último, Sande expone que “a ampliación do Chuac é necesaria, pero non pode facerse contra parte da veciñanza. Chuac sí, pero non así”.