Las sanciones municipales a edificios ruinosos en A Coruña cayeron a casi cero en lo que va de año

Este mismo mes también se retomaron las obras en la Estrecha de San Andrés en los números 9, 11 13. Dentro de dos años, diez viviendas ocuparán el lugar que ocupaban unos solares cubiertos de basura y de construcciones a medio hacer. Es un ejemplo de la vuelta a la actividad en una zona donde los edificios ruinosos cubiertos de redes antidesprendimientos han sido parte del paisaje durante años. No solo el alto precio de la vivienda ha convertido estas casas pequeñas en rentables. También ha cambiado que los garajes no son ya un requisito tan importante. El alto precio de la vivienda vuelve rentables incluso los pequeños edificios En efecto, ya no es tan difícil encontrar clientes que exijan espacio para su vehículo. La empresa que está llevando a cabo esta obra es Teccmo, que realiza otras en la misma zona, incluida la calle de San Andrés: “Se está moviendo mucho en A Coruña porque son más ágiles con las licencias”, señalan fuentes de la empresa. Estamos haciendo varias rehabilitaciones de casas antiguas”. Es más complicado rehabilitar que construir ex novo, y también más caro. Pero la zona centro está muy cotizada, y el único espacio que queda son estos solares.