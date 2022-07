Sancionan a cuatro locales del Orzán por dejar sacar las copas a la calle

La noche del viernes al sábado fue de lo más movida en el ocio nocturno. Toda la ciudad parecía dispuesta a disfrutar de la noche veraniega. Esto se tradujo en una gran afluencia de público. La Policía Local se vio obligada a actuar e impuso sanciones a cuatro locales del Orzán por permitir a sus clientes sacar las bebidas a la calle, donde sin duda se estaba más fresco que en interior.



No solo el Orzán se encontraba abarrotado: las calles como la de la Barrera o La Cormelana también se vieron invadidas por el público. El problema es que si los locales permiten salir a la calle a sus clientes para consumir, el nivel de ruido en la via pública provoca molestias en los vecinos, que se quejan de que no pueden dormir a altas horas de la madrugada por el alboroto.