Resulta ileso de la salida de vía que destrozó su coche en la Tercera Ronda

Poco después de las once de la mañana, la Policía Local registró una salida de vía en el punto negro de la Tercera Ronda, situado en el viaducto que pasa por encima de la carretera de Baños de Arteixo, frente a Marineda City. El vehículo, un BMW, viajaba en dirección salida cuando su conductor, un hombre de 37 años, perdió el control y se estrelló contra la barrera, destrozando el morro.

"Estaba lloviendo y eran las once de la mañana -explicó el afectado-. Sentí que me patinaban las ruedas de atrás y para no golpear al coche que iba delante, giré a la derecha". El impacto tuvo lugar justo antes de llegar al desvío y causó graves daños en el vehículo, pero el conductor resultó ileso. Conviene recordar que este tipo de accidentes son habituales en la Tercera Ronda cuando llueve, tanto en dirección entrada como salida, pero generalmente se saldan sin heridos, aunque sí con daños materiales.

La Policía Local cortó el carril derecho a la espera de que apareciera la grúa, que retiró el vehículo pasadas las doce de la mañana. Por lo demás, la circulación no se vió afectada, aunque era bastante intensa en dirección a Marineda City.