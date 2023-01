La Sala Pelícano propone en febrero un viaje al pasado con Sash!, Cascada e Italobrothers

La Sala Pelícano empieza a mostrar sus eventos para este 2023 y, para febrero, prepara una dosis de nostalgia musical. Será el día 25, con la presencia de varios artistas que protagonizaron el final de los 90, el principio de los 2000 y el inicio de la pasada década.



El viaje al pasado lo comandará el alemán Sash!, creador de himnos como ‘Ecuador’, ‘Stay’ o ‘Encore une fois’. Le seguirán los también alemanes Cascada, que en la primera década de los 2000 hicieron bailar a media Europa con clásicos como ‘Everytime we touch’ o versionando clásicos como el ‘Because the night’ de Patti Smith. Italobrothers, y su especial vínculo con la ciudad, donde ‘Stamp on the ground’ sigue resonando con fuerza en Riazor, completan la noche.