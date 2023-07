La Sagrada Familia de A Coruña recuperará sus fiestas con una doble jornada el 19 y 20 de agosto

Que las fiestas de los barrios han articulado los mismos como no se recordaba en la ciudad lo demuestran no solamente las instantáneas de los momentos más destacados, sino también unos números impensables hace no demasiado para la hostelería de mayor proximidad. Sin embargo, la Sagrada Familia, una de las zonas con más arraigo histórico, no podrá comprobarlo hasta el próximo mes, cuando celebre sus primeras fiestas postpandemia. Será el sábado 19 y el domingo 20 de agosto y servirá también como debut para la directiva de la asociación vecinal.



Se trata de un formato tradicional, pero que resulta toda una novedad en sí entre los residentes. La orquesta Alianza tomará el protagonismo absoluto y la responsabilidad de hacer bailar a la Sagrada Familia, tanto en sesión vermú, sábado y domingo, como nocturna, solamente el sábado. La peatonalización favorecerá la ‘festa rachada’ y también se pasearán por el barrio grupos de gaiteiros y un pasacalles que buscará llevar la diversión hasta la última esquina. Para los más pequeños habrá juegos infantiles y varias sorpresas, además del campeonato de fútbol indoor con el nombre de Álex Bergantiños. Este último, eso sí, no se incluye como fiestas en sí.



El escenario elegido, la pista deportiva, representa también buena parte de la renovada fuerza social de la Sagrada Familia, ya que el pasado mes de mayo ya acogió un masivo y exitoso concurso de tortillas. Además, también se considera el pulmón fundamental para recuperar la salud y la fuerza del barrio. Buena parte de las reivindicaciones del barrio en los últimos meses han tenido precisamente la pista como epicentro.



Un sueño hecho realidad

Para Juan Rodríguez, presidente de la asociación vecinal, se tratra de un sueño hecho realidad. “Son las primeras fiestas tras la pandemia y tenemos que decir que el Ayuntamiento nos ha tratado genial, parece que hemos caído de pie con ellos”, afirma. “El mensaje que mandamos es para que se anime todo el mundo y arrope el barrio, es importantísimo que estén ahí y se sientan orgullosos, ayudar a quitar estigmas de esa forma”, finaliza.



Tanto para el dirigente como para su junta directiva se trata del mayor desafío desde que el pasado mes de octubre tomara el relevo de Noemí Ferreiro, presidenta durante los anteriores 14 años en la Sagrada Familia.