Las rutas a Madrid y Barcelona lideran el tráfico de pasajeros de Alvedro

La ruta que opera Iberia entre A Coruña y Madrid es la que más pasajeros transporta desde Alvedro. Según las estadísticas de ocupación del mes de marzo, son casi 30.000 las personas que viajaron con esta compañía a la capital, lo que representa un 70% de ocupación.



Barcelona, la conexión que opera Vueling, no se queda atrás y fue la opción elegida por 18.221 personas, con un 80,34% de ocupación. El porcentaje es también especialmente alto en la ruta a Palma de Mallorca, de Air Nostrum, con un 90% y 1.440 pasajeros. Sus altos datos se deben, en gran parte, a que es un destino muy demandado por los viajes del Imserso.



La plataforma Alvedro Vuela Más Alto alerta, sin embargo, del incierto futuro de uno de los enlaces clave para el aeródromo coruñés: Sevilla. Con un 80,15% de ocupación y 4.615 pasajeros el pasado mes, cuenta tan solo con tres vuelos cargados para mayo. A partir de mediados de junio no existe programación para esta ruta, por lo que fuentes de la entidad consideran vital que se mantenga. “La valoración es muy positiva porque las rutas básicas están en buenos números. Tenemos preocupación por Sevilla porque es tremendamente exitosa y es una ruta que lleva operándose desde hace años y que asegura unos 70.000 u 80.000 pasajeros anuales y este año no sabemos qué pasará”, dice la plataforma.



Las dudas hacen temer una posible cancelación de la ruta, aunque Alvedro Vuela Más Alto considera que “no tendría sentido viendo los datos de ocupación”. Esta situación también se extiende al enlace con Mallorca, cuyos vuelos tampoco están cargados para verano. El lado positivo se centra, sobre todo, en las buenas cifras de las rutas básicas. “Iberia se está acercando a datos anteriores al covid, con cifras muy similares a 2019”.









Rutas





El vuelo a Madrid de Air Europa tiene un 67% de ocupación y 8.300 pasajeros transportados; Bilbao, operado por Volotea, cuenta con un porcentaje del 87% y 2.174 viajeros.



Por su parte, Binter se estrena en las estadísticas de un mes de marzo con un 55% de actividad y 1.312 pasajeros que escogieron esta conexión entre el aeropuerto de A Coruña y Gran Canaria.