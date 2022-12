Roura | “Es genial lanzar una canción al aire y que le llegue a cualquiera”

El coruñés Roura presenta este miércoles, en el Garufa Club (21.00 horas), su último EP, ‘gotas’, su segundo trabajo de estudio, nacido gracias a una campaña de crowdfunding con la que logró 3.000 euros.



“Reuní cuatro canciones, de todas mis épocas, para grabarlas juntas y tratar de montar un disco bonito”, comenta Alejandro Roura, que explica que la campaña de micromecenazgo para su creación nació “de la necesidad”.



Se trata de “una grabación profesional”, al amparo de Toni Brunet, con el que han trabajado artistas como Coque Malla o Quique González. El dinero era necesario y lo adelantó él mismo, hasta el punto de que “me quedé sin dinero”.



No obstante, con la campaña logró recuperarlo y un feedback que quizá no esperaba. “Tú lo haces con miedo y pensando que no va a salir, cuando te empieza a llegar la gente, primero la familia, luego los amigos... pero después también te llega una persona que te escuchó tocar en Valladolid hace tres años, en un bar terrible, y ahí te das cuenta de que te sigue más gente de la que crees, eso es muy bonito”.



El EP salió el pasado día 9, pero la respuesta dice que está siendo buena. Las plataformas digitales, como Spotify, ayudan en cierta medida a que pueda ser escuchado en otros rincones del país, “es genial lanzar una canción al aire y que le llegue a cualquiera”, apunta.

Canción de autor

Las canciones nacen con reposo, hasta el punto de que explica que “hace poco acabé una canción que llevaba con la idea en la cabeza desde los quince, cuando aún no escribía canciones”.



Algo similar ocurrió con uno de los temas del EP, ‘Caminaba por Gran Vía’. La idea de la misma, “un tipo al que todo el mundo le quiere dar besos”, llevaba en su cabeza unos años. “Un día me senté a tirar del hilo y escribirla”, hasta que dio con el resultado.



Así, el proceso compositivo de Roura son “normalmente ideas que llevo en la cabeza durante mucho tiempo, las mastico, las pulo y luego me tiro dos o tres meses escribiendo la letra”.



El del Garufa será su primer concierto en la ciudad en casi cuatro años. Al preguntarle qué ha cambiado en este tiempo, afirma entre risas que “ahora lo hago mucho mejor”. “Ahora digo, como cantaba así de mal, como tocaba así de mal”, asegura riendo, pero añade que “he crecido, eso me da más seguridad, son cuatro años de tocar, de componer más, que harán que el concierto sea más interesante”.



Sobre sus inicios en la música, explica que él empezó con la poesía. A partir de ahí, “me empezó a resultar natural integrarla en la música, aprendí a tocar la guitarra y me salían las canciones”. Fue una manera de exteriorizar, de expresarse, “fue la manera mía de trasladar la poesía”. Fue una suerte de respuesta, “para no volverte loco”, reconoce entre risas. La música se acabó convirtiendo en un vehículo para “expresarte, conectar y, sobre todo, me di cuenta de que podía decir un montón de cosas que de otra manera no puedes”.



En el futuro cercano se vislumbran más canciones, aunque el objetivo principal es poder continuar, “ojalá seguir componiendo toda la vida”, asegura.