El robot de investigadores de la UDC, Robobo, gana el segundo premio del Concurso Smart Toys

El robot Robobo, desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidade da Coruña coordinados por el catedrático en Computación e Inteligencia Artificial, Fran Bellas, ganó ayer el segundo premio del Concurso Smart Toys promovido por el Foro Económico Mundial y la Dubai Future Foundation, en un concurso organizado por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de los Emiratos Árabes Unidos.

El profesor del Campus de Ferrol recogió el premio ayer en Dubai, después de superar un exhaustivo proceso de selección en el que el robot de la UDC fue superando diversas fases. Los finalistas fueron evaluados por jueces internacionales que se centraron, sobre todo, en los aspectos éticos del juguete, además de ser testamentados por niños y niñas que los usaron durante varios días.

Este premio tiene como objetivo evaluar los juguetes que integran Inteligencia Artificial para determinar los valores y los principios que contienen estos juguetes de forma que contribuyan a una aprendizaje creativo de los niños y niñas y al tiempo que juegan puedan apoyar su crecimiento y desarrollo. Con estos premios reconocen los juguetes inteligentes, innovadores, éticos y responsables.



Robobo es un robot dirigido a estudiantado de secundaria y bachillerato que ya tiene alguna experiencia en robótica y programación. Con Robobo y el material didáctico asociado aprenderán los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial aplicada a la robótica, utilizando su propio teléfono inteligente como núcleo del robot. Este robot utiliza tecnología la cueste muy bajo y puede actualizarse con sucesivos smartphones. El desarrollo de este robot dio lugar a la creación de la empresa spin off de la Universidade da Coruña, MINT.

El grupo de investigación que hay detrás de Robobo tiene experiencia como profesores universitarios de Ingeniería y Robótica Inteligente. Además, coordinados por el profesor Fran Bellas, son pioneros en la introducción de la Inteligencia Artificial en la educación xeralista, desde secundaria hasta la universidad, desarrollando material docente adaptado a las diferentes etapas educativas.

Plan de estudios de IA para toda Europa

El profesor del Grupo Integrado de Ingeniería Fran Bellas lideró un equipo de trabajo internacional que desarrolló los contenidos de una materia de Inteligencia Artificial para Secundaria y Bachillerato para centros educativos de Europa. El proyecto europeo de innovación educativa “AI+: Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School” se desarrolló de 2019 a 2022, cuando se presentaron los resultados en un acto en el Campus Industrial de Ferrol.

Este proyecto contó con la colaboración de seis centros de enseñanza secundaria y de bachillerato de cinco países europeos: el 2IIS A-Ruiz (Italia), el Viesoji istaiga Panevezio Profesinio Rengimo Centras (Lituania), el CPI A Xunqueira (Fene, A Coruña, España), el Solski center Velenje (Eslovenia), el Joensuun yhteiskoulun lukio (Finlandia) y el IES David Buján (Cambre, A Coruña, España).

Como continuación de esta investigación, acaban de poner en marcha un segundo proyecto financiado por la Unión Europea “Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market (AIM@VET)” en colaboración con universidades y centros de FP de Eslovenia, Portugal y España (el CIFP Rodolfo Ucha, de Ferrol) para realizar el plan de estudios de una materia de IA para alumnado de Formación Profesional de centros educativos de Europa.