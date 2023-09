Roban en A Coruña la registradora de la joyería de Grumico aprovechando un descuido

Fue, como se suele decir, un visto y no visto: un ladrón se llevó la caja registradora de la tienda I-Lab, en la calle de Ramón y Cajal. La joyería, que forma parte del centro especial de empleo de la asociación de discapacitados Grumico estaba abierta al público, y sus dos dependientes se encontraban en la trastienda. Fue el momento escogido por el caco para hacerse con la registradora y echar a correr. En la tienda calculan que se llevó 800 euros en metálico.



Nunca llegaron a ver al sujeto en cuestión. Eran las nueve y media de la mañana y todavía no había mucho movimiento. Ángel Caamaño, empleado de la tienda, explica que él y un compañero estaban fregando en la trastienda y recogiendo unas cosas cuando ocurrió todo. Cuando volvieron al mostrador, la caja registradora roja, de unos 30 centímetros, no estaba. “Se la llevaron entera, con llave y todo”, señala.



No tienen cámaras, así que el robo en sí no fue recogido por ninguna cinta, pero esperan que las cámaras que sí existen en la calle hayan recogido la imagen del sospechoso. Caamaño no tiene ninguna duda de que se trata de uno de los toxicómanos que circulan por la calle a diario: “Es una zona supercomplicada”.



La presencia de un punto de venta de droga en las proximidades ha convertido la calle peatonalizada de Alcalde Marchesi y sus aledañas en un foco de atracción para drogodependientes, que muchas veces protagonizan pequeños robos. “Pasan cada dos por tres, mirando”, explica. Los empleados de las tiendas de la zona saben que tienen que estar atentos o exponerse a que les ocurra lo mismo que a I-Lab.