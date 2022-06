Roban el acordeón a Xurxo Souto

El músico y escritor Xurxo Souto ha denunciado a través de las redes sociales el robo de uno de sus instrumentos más queridos, un pequeño acordeón, que tiene un significado especial para él, aunque no tenga un gran valor económico.





Así lo explicaba en las redes sociales: "Alguén, que non coñezo, levou este acordeón. O meu queridísimo Castagnari. Pequeno, en Sol, sen a tapa que cobre as voces da melodía. Non ten moito valor pero téñolle un inmenso cariño. Foi na Coruña. Por favor se o vedes, avisádeme, e dicídelle que mo devolva -non son unha persoa rancorosa- a quen mo levou. Medre a música!".





Según él mismo ha comentado, dejó el acordeón en el coche y sin cerrar con llave, hecho que aprovecharon los amigos de lo ajeno para llevárselo.









Los amigos de Xurxo Souto han dado difusión a la noticia a ver si entre todos consiguen que quien se lo ha llevado se lo devuelva.