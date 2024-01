Hacer de la necesidad virtud es un rasgo muy socialista, que ayer exhibió la alcaldesa. Inés Rey se encontraba en Madrid con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y se reafirmó en que la anulación del actual contrato de recogida de basura por el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) es una oportunidad para hacer un mejor contrato.



Rey recalcó que el contrato no había sido redactado por su Gobierno local, sino por el anterior, el de la Marea Atlántica. “Lo único que hizo este Gobierno fue finalizar un trámite que ya estaba prácticamente finalizado. Simplemente adjudicando ese contrato una vez el anterior Gobierno local había sacado la licitación. “Nosotros no podemos no adjudicar según los parámetros que la mesa de contratación en su momento determinó. Después otra empresa ha recurrido y nosotros respetamos y acatamos la asistencia”.



Oferta inválida

Pero la regidora obvió algunos detalles. Por ejemplo, que Valoriza, la empresa que optaba al contrato y que quedó en segundo lugar, presentó una denuncia ante los tribunales porque su oferta era inválida porque no cumplía los requisitos. Singularmente, no tenía instalaciones apropiadas dentro del municipio.



Es decir, que se adjudicó de forma incorrecta según el pliego de condiciones. Ahora se le presenta al Ayuntamiento la posibilidad de crear otro contrato justo en el momento en el que también el modelo de reciclaje de Nostián está en el aire.



Desde su fundación la planta coruñesa se ha basado en un modelo de cuatro contenedores (orgánico, inorgánico, cartón y papel) que es al que están adaptados los actuales camiones de recogida. Sin embargo, todo indica que el Gobierno local planea cambiar el modelo por el del quinto contenedor (añadiendo uno de envases ligeros). Esto supondría, entre otras cosas, cambiar el sistema de recogida e incrementar los costes, puesto que sería otro recipiente más que vaciar.



En todo caso, con todos los tres contratos de Medio Ambiente más importantes (recogida, reciclaje y limpieza) inmersos en procesos judiciales, la oportunidad a la que hace referencia puede no ser tan fácil de aprovechar. Valoriza, además, tiene todavía derecho legal a reclamar el contrato de recogida, puesto que quedó en segundo lugar.