La Revolución Vecinal de A Coruña se hace tangible con una gran fiesta en O Martinete

El crecimiento e influencia de la llamada Revolución Vecinal podría relacionarse con el funcionamiento de un contenido viral. La asociación, nacida para defender los intereses de O Martinete, O Birloque o Someso a través de ideas divertidas y llamativas ediciones audiovisuales, ha dado también un paso hacia lo tradicional y ha convocado un gran acto presencial para el 2 de julio.

Los responsables de la Revolución Vecinal lo denominan “fiesta de inauguración de la asociación”, pero podría calificarse también de una gran quedada, como acostumbraba a denominarse en lenguaje de los orígenes de internet: comenzará a las 11.00 horas en la calle de Manuel Ferrol con una ruta senderista, mientras que a las 13.00 horas está programadas una churrascada y actuaciones musicales. La Revolución Vecinal ya ha comenzado el proceso de venta de entradas, que por 8 euros incluyen churrasco y bebida.

Tareas pendientes

No todo es motivo de fiesta en la agenda de una asociación que, aunque camina a pasos agigantados, no olvida algunas de las claves que le hicieron penetrar con tanta fuerza entre sus vecinos. Por ejemplo, la falta de áreas de juego infantil ha dejado imágenes de progenitores improvisando áreas de juego para sus hijos en la calzada. Según Amar Basic, impulsor del movimiento, es el momento de retomar esa reivindicación. “Nunca ha habido una zona infantil en el barrio y la que se nos recomendó, una pequeña superficie al lado del polideportivo, es incómoda, pequeña, y no le queda a mano a nadie”, subraya.



Por María Pita y sus plenos ya han pasado proyectos como el parque Ciudad, que conectará cinco barrios y que ahora se encuentra pendiente de una subvención de la Fundación Biodiversidad. Pero en el día a día siguen pequeñas batallas como el estado del cableado o el derribo definitivo del edificio abandonado de la calle de Luis Peña Novo.