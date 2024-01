Los retrasos se ceban con las obras de humanización de las grandes arterias de A Coruña

Uno de los aspectos en los que más énfasis ha hecho el Gobierno de Inés Rey es en la movilidad. La política de humanización, como se ha dado en llamar, consiste en suavizar el tráfico y retirar coches de las calles, ganando espacio para el peatón y las zonas verdes. Sin embargo, tras un acelerón inicial debido al covid, que permitió adelantar las obras de peatonalización de pequeñas calles, el ritmo de las obras se ha ido ralentizando, a medida que la reforma afecta a arterias más importantes.

Los problemas derivados de los suministros, del encarecimiento de los costes, y de las inclemencias meteorológicas, han provocado varios retrasos. Uno de ellos, quizá el más importante, es el del Paseo Marítimo a la altura de As Ánimas. Otro, menos señalado pero también importante, es la humanización del final de la ronda de Outeiro, junto al Millennium.



En principio, las obras deberían durar diez meses. Hay que tener en cuenta que solo afectan al tramo comprendido entre la avenida de Labañou y Tomás Fábregas. Es decir, una única manzana. Comenzaron hace un año y se esperaba que no se prolongarían más de diez meses. Sin embargo, a día de hoy, las aceras ampliadas continúan cerradas al paso por vallas, de manera que los peatones a menudo circulan por la calzada.



La humanización del entorno de las viviendas de María Pita, como se conoce al proyecto, cuenta con una inversión de 728.000 euros y esta no es más que la primera fase. Quedan por delante otras cuatro, de manera que los vecinos de la zona convivirán con las obras durante mucho tiempo.



El Paseo, el 29 de diciembre /Quintana

Paseo Marítimo

Las obras de la ronda de Outeiro parecen a punto de concluirse, pero las del Paseo Marítimo todavía no han adoptado su aspecto final. El Gobierno local tuvo que reconocer en pleno el retraso y que no se rematarían antes de que acabara 2023. Sin embargo, la alcaldesa, Inés Rey, no ha aportado ninguna fecha estimada para el final de los trabajos. Después de varias demoras semejantes en otros proyectos, en María Pita prefieren no pillarse los dedos.



Conviene no olvidar que se trata de la mayor reforma del Paseo desde su inauguración. La remodelación y humanización del tramo que discurre entre el dique de abrigo y el cementerio de San Amaro lleva en obras desde finales de 2022. Fue en octubre de ese año cuando se adjudicaron los trabajos a la empresa Petrolam Infraestructuras, con un plazo de ejecución de diez meses, el mismo que las obras de la ronda de Outeiro.



En este año

Es por eso que no parece un buen presagio que la reforma de San Andrés, que la alcaldesa anunció en diciembre que debía comenzar este mismo mes, sea de un año. Es la obra más importante de las tres, con un presupuesto de 3,28 millones de euros. Supondrá reformar toda la calle, eliminando el aparcamiento. Se retirará el empedrado, se colocará hormigón y se plantarán moreras.



En todo caso, hay que matizar que los retrasos no comenzaron ahora. Las pequeñas pueden ser problemáticas, como las obras de la pequeña calle de San Leopoldo, que se paralizaron al quebrar la constructora en 2022. Pero las demoras se hacen más evidentes en las grandes vías.