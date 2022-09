Las reservas de agua caen por debajo del 50% y los municipios empiezan a adoptar medidas

A.P/L.T A Coruña

A pesar de que estos días ha regresado la lluvia que tan ausente había estado durante los últimos meses, la sequía sigue siendo un hecho. La Empresa Municipal de Aguas, Emalcsa, señaló ayer que el embalse de Cecebre, la principal fuente de agua potable del área metropolitana, se encuentra en un 43% de su capacidad. Aunque al mismo tiempo, reconoce que “habrá que aguardar un tiempo para evaluar la situación de manera más global debido a las precipitaciones de los últimos días”, insisten que es necesario hacer un “uso responsable” del agua y recuerdan que sigue la situación de prealerta. Algunos municipios del área ya están adoptando medidas.



No hay que olvidar que se espera que el tiempo se despeje pronto. Durante el día de hoy lloverá, según el pronóstico de MeteoGalicia, aún más intensamente que a primera hora de ayer, pero el fin de semana se presenta nublado, pero con tan solo un 5% de posibilidades de lluvia. El otoño es la época más lluviosa del año en Galicia, pero también se espera para la próxima semana el famoso fenómeno meteorológico del veranillo de San Martín, que promete tiempo seco.



La mañana pasada, alrededor de las siete, la lluvia cayó con fuerza y los pluviómetros recogieron nueve litros por metro cuadrado. Pero hace falta una lluvia más constante para llenar el embalse de Cecebre, que solo la semana pasada estaba al 54%, de manera que ha perdido un 10% del agua en apenas unos días.



Avisos



El Ayuntamiento de A Coruña todavía no ha adoptado ninguna medida, a la espera de nuevas mediciones, después de la Xunta emitiera un preaviso en el que pedía a los municipios gallegos que estuvieran pendientes.



En el área metropolitana, Sada ha sido el último municipio en adoptar medidas encaminadas al control del agua teniendo en cuenta la situación de Cecebre. Antes, lo hicieron Cambre, Oleiros y Bergondo,



El alcalde sadense, Benito Portela, emitió una comunicación en la que informa a los vecinos de que “ante o estado de alerta no que se atopa o abastecemento de auga” como consecuencia “da seca que se prolonga desde hai meses e que, en caso de non remediarse cun réxime suficiente de choiva nesta estación, ameaza con levarnos a un escenario difícil de cara ao subministro para todas as necesidades da poboación”, acordaron aplicar una serie de medidas, incluidas la restricción del consumo en fuentes ornamentales y la eliminación de baldeos para la limpieza de vías, así como la reducción de riegos públicos y privados y el control del consumo en edificios e instalaciones municipales de toda Sada. De la misma manera, se vigilarán posibles pérdidas en la red de abastecimiento.



Entre las recomendaciones para los ciudadanos, se aconseja que se minimicen el lavado de coches y riego, así como el uso racional del agua en el aseo personal o el encendido de electrodomésticos con la carga completa.



En el caso de Betanzos, que no se abastece de Cecebre sino que capta el agua del Mendo, el Gobierno de María Barral confirmó que se anunciarán medidas en las próximas horas, que estarán centradas en recomendaciones.