Reportaje | La Tía Papucha, la saga de una detective desastre que triunfa desde A Coruña

La Tía Papucha es mayor y vive con su gato, pero eso no le impide ser una superdetective y ayudar a todo aquel que lo precisa. Es una heroína a su manera, no tiene miedo al qué dirán y hace lo que quiere, desbaratando todo a su paso y generando todo tipo de malentendidos.



Este personaje literario, ideado por Reyes Pérez Rubio y al que Sonia Ramallo ha puesto cara con sus ilustraciones, está traspasando las fronteras de A Coruña y tras ‘La Tía Papucha buscando a Matías’ pronto llegarán un segundo y tercer libro. “Tengo muchas ideas y quiero aprovechar la buena acogida. Muchos niños nos piden más libros y tenemos intención de que esta saga dure”, explica la autora.

Humor absurdo y clown

Reyes Pérez Rubio es funcionaria en Nuevos Ministerios pero escribe desde siempre y su pasión por los niños la llevó a pensar en “una especie de Rompetechos que mezclaba el absurdo con el humor inteligente y el clown”. Los primeros textos sobre Papucha maravillaron a sus dos hijas y a niños del entorno cercano, por lo que se decidió a buscar a alguien que dibujase a una “loca de los gatos” protagonista de mil y un disparates: “Los niños dicen que es mi alter ego”, bromea Pérez, que empezó a trabajar en el personaje en 2021.



“Es resuelta y aporta soluciones a todo. Tiene una actitud positiva ante cualquier problema, aunque su manera de solucionarlos provoque líos tremendos”, comenta la autora, mientras que la ilustradora asegura que hubo “muchos bocetos” antes de dar con la definitiva Tía Papucha.



Las creadoras han recorrido ya varias librerías y bibliotecas de la comarca contando el cuento y han recibido mensajes desde localidades como Gijón o Bigastro (Alicante), entre otras –a la ciudad asturiana viajarán pronto para presentar su saga en la Feria del Libro–. “En un colegio de Bigastro pusieron nuestro libro como lectura obligada y hasta nos hicieron una ‘procesión’. Lo que más nos gusta de todo esto es escuchar cómo se ríen los niños”, apunta Sonia Ramallo, quien dice que su compañera lleva “todo el peso interpretativo”.



“Con los niños me transformo y me vuelvo una payasa, saco el lado gamberro de La Tía Papucha y si un niño se ríe con una tontería, digo otra mayor”, señala Reyes Pérez, que cree que el éxito de su personaje reside en que “es literatura para pasar un buen rato y ya; claro que aprendes cosas, me gusta meter cosas de cultura general, pero no es la finalidad, libros que enseñan valores a los niños hay muchos. Esto es puro ocio”.



Junto a su fiel escudero, el gato Micifú, y el Inspector López, Papucha –que tiene hasta canción propia, obra de la coruñesa Nana Swan– seguirá resolviendo misterios, el siguiente en un crucero. Hay saga para rato.