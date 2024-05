Reportaje | Romanticismo y mafias: los oscuros secretos del ballet de París

La pasión de la coruñesa María López Villarquide (1982) por la danza la llevó a escribir sobre la historia de ‘Giselle’, el ballet romántico más famoso de todos los tiempos, y acaba de lanzar la novela ‘La danza de París’ (Plaza&Janés, 2024), que presentará este viernes, día 24, en la librería Nobel a las 19.30 horas.



“Yo practiqué ballet durante muchos años en el Conservatorio de la Diputación de A Coruña; me puse a indagar y surgió una idea sobre la que escribir, y más tarde me dieron una beca para irme a París a investigar. Eso ya fue perfecto”, apunta la autora, que reconoce que escribir sobre ballet es algo “natural” para ella, ya que siempre ha estado interesada en él. Su novela, apunta, profundiza un poco más en el mundo del arte, la historia, la pintura, el modernismo... “Todo eso influyó en mi estancia en París, no solo aparece el argumento de ‘Giselle’ sino también la obra de Degas, la trama literaria de Théophile Gautier, que fue el que escribió ‘Giselle’... hay más cosas”, asegura la escritora coruñesa.



En el libro, la capital francesa se convierte en testigo de una trama que fusiona novela histórica, romántica y thriller, mezclando personajes reales con otros de ficción. López indica que la base del libro fueron las cartas del autor del libreto de ‘Giselle’ con la bailarina principal, una relación en la que luego se metió la hermana de la bailarina y el mundo de la crítica de danza. Lo que más le llamó la atención fue “toda la parte oscura y terrible, casi vamos a llamarlo mafia, de cómo funcionaban los entresijos de la ópera, lo que pasaba entre bambalinas con las bailarinas y los abonados”.



La autora llevará su novela a la próxima Feria del Libro de Madrid, que comenzará el próximo día 31, y adelanta que ya está trabajando en otra historia “también relacionada con el ballet, con un personaje que aparece esbozado en esta novela pero que no tiene protagonismo”. “Quiero seguir escribiendo sobre esta temática pero no tengo todavía nada cerrado”, concluye la escritora, que también es doctora en Documentación y Análisis Cinematográfico.