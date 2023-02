Reportaje | El primer tren que llegó a la ciudad de La Coruña procedía de la capital de España

Pocos coruñeses sabrán cuando y como llegó el primer servicio del tren a esta ciudad y como fue su recorrido.

Esta historia da inicio con los deseos de las autoridades regionales y locales, de contar con este medio de locomoción que se empezaba a ver en numerosas ciudades europeas y la moda también alcanza a Galicia, que deseaba tener su servicio de tren.

El primer convoy que unió Madrid y La Coruña fue el 1 de septiembre de 1883. Sus obras tendrán una duración de 25 años, siendo inaugurado por el monarca Alfonso XII y su augusta esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena, acompañado de dos de sus ministros.

Las obras se habían iniciado en el año 1858, cuando el futuro monarca, en ese momento Príncipe de Asturias, apenas contaba un año de vida y cuando acaban los trabajos, Alfonso XII, era rey de España.



Aposentos



El tren regio, sale de la Corte el día 31 de agosto a primera hora de la mañana, ocho de sus vagones, estaban reservados a los reyes y autoridades que les acompañaban, disponían de aposentos, salones de recreo, despachos de asuntos oficiales, comedor privado de los reyes, así como otro de trabajo para albergar a 20 invitados. Acompañan a sus majestades, los ministros de Fomento y Marina.

Dicho convoy hace su entrada en Monforte de Lemos a las 12.40 horas del día siguiente, en el anden de la estación, se celebra un ligero almuerzo y en los postres, el segundo director de la Compañía de los Ferrocarriles, Armand Donon, pronuncia un breve discurso, brindando con champán francés.

Una vez finalizado este acto lúdico en honor de sus majestades y séquito, se reanuda la marcha del convoy, llegando a la estación de Lugo sobre las dos de la tarde, haciendo su entrada en la ciudad coruñesa a las 17.30 horas del día 2 de septiembre, desde que había salido de Madrid, su recorrido duró más de 50 horas.

Dicha estación de llegada en La Coruña, era conocida como Estación del Ferrocarril del Norte y también, Estación del Ferrocarril Alfonso XII. Una vez en la ciudad, el séquito real y las autoridades que le acompañan, se dirigen a la iglesia parroquial de San Jorge, donde el Cardenal-Arzobispo de Santiago, oficia un acto litúrgico, acompañado de un Tedeum.

Más tarde tiene lugar en la Diputación, una cena de gala, a la que asisten 45 comensales. Al día siguiente, su majestad, la reina, visita un centro de beneficencia.

En la calle Real, se instalan dos arcos triunfales, que dan la bienvenida a sus augustas majestades; otro se dispone al final de la calle San Andrés y otro en la plaza de la Harina (hoy Azcárraga) En el puerto, estaban fondeados varios barcos de la Marina Real Española; las fragatas ‘Victoria’, ‘Carmen’, ‘Numancia’ y ‘Lealtad’, las cuales, reciben la visita de su majestad, el Rey Alfonso XII.

El tiempo no acompaña



El tiempo ese día fue mala compañera en los actos, al empañar esta real visita con la presencia de lluvia, desluciendo algunos de los actos programados. Los monarcas emprenderán viaje de regreso a Madrid, en el mismo tren que les había traído a Galicia.

El primer tren que funcionó en España, fue en 1848, en la línea de Barcelona-Mataró. A Galicia, este adelanto del transporte por ferrocarril, no lo hará hasta 1873, en la línea de Santiago-Carril, por medio de la locomotora ‘Sarita’, que estaba bajo supervisión de la Compañía inglesa ‘West Galicia Railway Company Limyted’, de la que fue gerente el londinense, John Trulock, abuelo del famoso escritor gallego Camilo José Cela Trulock.

Las obras de la línea La Coruña-Madrid se inician en 1858, cuyo acto fue presidido por la reina Isabel II, y no finalizaron hasta 25 años más tarde. La línea Betanzos-Ferrol se proyecta en 1865 y hasta 1883 no se le da el visto bueno y queda concluida en 1907, en su recorrido de 42 kilómetros.

Mientras que la línea Coruña-Santiago no se proyecta hasta 1926 y se inaugura en 1943. Por su parte el tramo Santiago-Orense-Zamora se inaugura en 1927 y no finaliza hasta 1958.

La República la paraliza en 1932 y los diputados por Galicia amenazan con abandonar las Cortes y el Gobierno. Pero se fue haciendo muy lentamente, hasta que finalizó 31 años después.