Reportaje | Un espacio donde “siempre va a haber arte”

Desde hace unas semanas, el centro de la ciudad cuenta con un nuevo espacio cultural multidisciplinar: un taller, galería y, al mismo tiempo, espacio para talleres y actividades culturales. Tras 25 años de trayectoria, Maica Gómez buscaba establecer su estudio en A Coruña: “Yo quería este concepto”.



Así nació MaicArt, en plena calle Cordonería, en lo que antaño era la librería Cascanueces. “Cuando vi este local, la verdad es que me enamoré”, apunta la artista, que indica que trató de aprovechar lo máximo posible de lo que existía en el local. “Tiene mucho encanto”, explica mientras apunta a los elementos de piedra.



“Aunque es galería, no quiero que pierda la esencia de estudio, porque quiero dejar claro que es un estudio de artista, yo estoy aquí todo el día”, puntualiza Gómez, mientras enseña las diferentes estancias de su nuevo espacio: la principal, donde expondrá sus obras y las de artistas invitados; una, elevada, donde impartirá talleres, tanto para niños, como para pequeños; y una última, la menos visible, que es donde trabaja Gómez.



Su apuesta es la de que el espacio sirva también como lugar de referencia cultural, acogiendo presentaciones o propuestas como recitales. Ahora mismo, el espacio lo visten sus obras, acompañadas de creaciones de artistas femeninas como Gosia Trebacz, Bego Tojo, Luísa Valdés, Isabel Pintado y Chelo Facal.



“El concepto es ese, hacer continuamente colectivas” y, dentro de esas propuestas, “reactivar un poquito la visibilidad de los artistas, pues siempre haré o bien una actuación musical, o bien una presentación de un libro, o una performance... para incentivar”.



Y es que el arte femenino será uno de los pilares, junto a la presencia de artistas de A Coruña y Galicia. “Hay muchísimo potencial”, asegura Gómez, que en sus 25 años de trayectoria ha podido establecer amistad con artistas de toda la comunidad.

Espacio

Retomando el espacio, su localización e interior busca que la gente lo reconozca. “Me gusta el concepto de espacio de galería, donde hay mucho espacio entre obras, porque no es un comercio, no es una tienda de souvenirs, no, es un sitio de arte, de cultura y de eventos”, comenta Gómez sin perder la sonrisa que le genera desgranar su proyecto.



La conciencia ambiental también tendrá su presencia en MaicArt, ya que en los talleres, tanto en los de niños, como en los de adultos, se evitará el uso de productos tóxicos, algo que también está instalando en su día a día creativo. Y esta apuesta por la sostenibilidad la lleva también a otros proyectos que expone en su nuevo espacio, como la creación de obras en ropa usada. “La gente joven tiene más conciencia y yo creo fielmente en eso”, asegura Gómez.