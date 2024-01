Ana Álvarez fue profesora de Diseño de Moda y Complementos y acaba de abrir su ‘createca’, LoDeAna, un espacio que considera “un reducto para la imaginación y las habilidades, para intercambiar ideas, socializar y aprender en común”. En concreto, ofrece talleres de bordado, dibujo y costura, abordando cuestiones como la reutilización de materiales o distintos conceptos de la historia del arte.



“Siempre estuve ligada a la docencia y cuando tuve que dejarlo seguí cosiendo, dibujando y formándome. Además, siempre tuve muchísima inquietud por el reciclaje, no por modas sino por no perder tejidos y por asumir retos. Todo eso, unido a la falta de tertulias que se instauró con la pandemia, hizo que pusiera en marcha este espacio, donde el bordado o el dibujo nos pueden servir para tratar otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, bordar un abecedario art decó nos puede llevar a hablar de la estética de esa época, o aprender arte a través de la tinta china”, cuenta Álvarez, que también lleva un club de lectura en la biblioteca González Garcés.



Lo ideal, cuenta, es acudir a los talleres “con muchas ganas, aunque no se tenga ni idea de coser o dibujar”. “Se puede aprender a todo, lo bonito es no quedarse solo en casa en un bucle”, sostiene, y añade que los interesados pueden anotarse a través de su Instagram (@anaalvarezveira) o presencialmente en la calle Posse, número 28.

Economía circular

La profesora da mucha importancia al reciclaje y la economía circular, por lo que pone a disposición de los usuarios telas de toda una vida. “El acopio de telas en las casas ha cambiado, antes había que tener no sé cuántos juegos de cama y ahora ya no se quieren tantos. Pero una tela de tolrá, un algodón fantástico que ahora casi no se encuentra, puede convertirse en un mantel. La idea es no estar siempre comprando y siempre tirando”, dice.



LoDeAna abre la puerta, también, a dar clases para niños en períodos de vacaciones escolares. Una tregua creativa que quiere “recuperar técnicas de otro tiempo, cuando no había prisa”.