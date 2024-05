Reportaje | El consumo diario de pan era de casi dos mil libras a mediados del siglo XIX

Los problemas con los panaderos debido a la escasez de trigo no cesarían, debido a la falta de grano y a su alta cotización en el mercado para poder abastecerse de dicha materia prima, de modo, que el 24 de febrero de 1855 el Ayuntamiento pone de manifiesto su voluntad de colaborar con los tahoneros, y evitar, una fuerte subida del precio de pan en aquel momento. La falta de trigo que tenía la ciudad, para cumplir con la producción, precisaba para abastecer al pueblo de pan, por las carencias de granos que existían y sus elevados precios en el propio mercado.

Profesionales importantes

Los panaderos más importantes de la ciudad en aquel instante eran José Doval, Salvador Freire, Baltasar García, Gabriel García, José Luada, Manuel Mansera, Ángel Mantiñán, Bernardo Mañach, Viuda de Méndez, Antonio Palleirón, Francisco Prado, Juan Rosich, Juan Sixto, Domingo Suárez, Ramón Taboada y Antonio Vecino,

Entre todos ellos sumaban un total de 48 hornadas y más de mil novecientas docenas de libras de pan elaborados al día, decidiendo el Concejo de La Coruña subvencionar a los panaderos, para que estos no repercutiesen el precio en la subida del pan por la escasez de granos que se daba en aquel momento.

Lo hacía en cien reales de vellón, por cada 165 docenas de libras de pan cocido. Este abono dejaría de realizarse en el momento que los precios del trigo se inclinasen a la baja, es decir, que no superasen los catorce reales y medio de vellón el ferrado, este importe se pagaría de forma quincenal a los industriales panaderos y el importe a satisfacer era de 782 reales y 14 maravedíes por día, que era el valor de lo acordado.

En cuanto a los denominados Hornos de la Ciudad, también llamados de la Provisión o del Arenal del Orzán, por hallarse en dicho punto, se celebra como era costumbre el remate de los hornos, junto a otros, como el de la Manferición, arbitrio municipal y arriendo de los hornos del Orzán. Así que en el BOP 152, del 22 de septiembre de 1838, se lleva a cabo la referida subasta por el término de tres años que el Ayuntamiento sacaba por tercera vez y última a celebrar el martes día 25 del propio mes. Así, en el BOP 10, del 17 de enero de 1839, se recoge la nota de no haberse presentado licitador, al remate de los hornos, acordando el Ayuntamiento admitir proposiciones en secretaría hasta el día 31 del, corriente, así lo hacían saber Vicente Alsina y Pedro Andrés Mourín.

Otros remates de servicios.

Mientras que la subasta sobre el remate del alumbrado y del derecho Manferir (pesos y medidas) recaen el primero, en Antonio Babío en la cantidad de ocho maravedíes por cada luz, y el segundo, a favor de Martín Casaurán, por la cantidad de 8.040 reales como más ventajoso

La primera vez que se licitan los Hornos de la Provisión, se publica en el BOP 151 del 20 de septiembre de 1838, el Ayuntamiento Constitucional coruñés licita los hornos del Orzán, al no haber tenido efecto los anteriores sobre estos hornos y vuelve a sacarlos en remate al mejor postor para el viernes 21 a la una de la tarde a celebrar en la casa consistorial bajo el plan de condiciones.

La corporación hacía saber que habiéndose realizado el remate del macelo y cortadurías para el año de 1839 a favor de Juan Chorén, por la cantidad de 8.900 reales, como el más ventajoso postor, aunque todos los que gusten mejorar dicha postura con la puja de cuarta, podrán ejecutarlo dentro de los 90 días que fija la ley, que les será admitida, dado en Coruña el 18 de septiembre de 1838 Ubaldo Chicharro y Pedro Andrés Mourín, que ejerce de secretario.

Sin embargo en el BOP 208 del 19 de diciembre de 1838, se describe una nueva licitación sobre el remate de los hornos municipales, situados en el arenal del Orzán, por término de tres años, a contar desde el próximo de 1839, el cual se llevará a cabo el lunes día 3 de enero a las 12 de la mañana en su sala consistorial lo que se manifiesta en un escrito dado en Coruña a 28 de diciembre de 1838, José María Mosquera y Pedro Andrés Mourín, que ejerce nuevamente de secretario. No hay más constancia al respecto y es posible que la subasta quedase desierta.