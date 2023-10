Reportaje | Construcciones con historia del entorno de la plaza de María Pita: Casa Telinge, Casa Rey y Diente de Oro

Después de Batanero, sigue el repaso a las casas de María Pita.

Casa Telinge

Dentro de la tipología de los inmuebles de A Coruña, en la Plaza de María Pita 15 se levanta la casa de Juan Montero Telinge, bajo la dirección de Juan de Ciórraga y proyecto de Faustino Domínguez. Las iniciales del propietario se pueden observar en el portón de la avenida de Montoto, J.M.T., el cual había sido Alcalde de la ciudad coruñesa en 1854 y Diputado a Cortes en 1869, propietario del solar n 7 de la Plaza del Derribo (actual Plaza de María Pita), quien solicita licencia para construir un edificio y permiso para utilizar la piedra propiedad del municipio, depositada en aquel Campo del Derribo, cuyas licencias, le son aprobadas en 1884, con la obligación de dar inicio al citado edificio proyectado mediante los planos de Faustino Domínguez, en junio de aquel mismo año.



Dicha solicitud, se presenta en el mes de febrero de 1885 y se aprueba la licencia en sesión plenaria del 2 de marzo, con arreglo a las ordenanzas municipales. Cuando se da inicio la obra, solicita del Ayuntamiento, se le conceda autorización para colocar unos miradores, solicitud que le es rechazada en el 6 de noviembre. En su inicio, el edificio constaba de planta baja, tres pisos y buhardilla corrida, siendo ampliada posteriormente por la parte de la Marina, al convertirse la buhardilla inicial en un piso con galería como los demás, que vienen a ser de un bajo y cinco plantas altas.



Hoy se puede apreciar en este edificio, en lo alto de la última planta, un mirador, que se cierra con una balaustrada corrida, las mismas plantas se observan desde la Plaza de María Pita y galería en la cuarta planta y rematado por un ático retirado con una balaustrada en su frente. En la arcada de la Marina, en su parte superior se pueden observar las iniciales de J.M.T. El 12 de enero de 1928, en otro proyecto de Leoncio Bescansa, se concede licencia para reformar el último piso y se autoriza construir una terraza hacia la Plaza de María Pita y a su vez da a la avenida de Montoto, donde se asoma un discreto mirador.

Casa Rey

Se levanta en la Plaza de María Pita 12, siendo su arquitecto Julio Galán Carvajal, la supervisión corrió a cargo de Pedro Ramiro Mariño. En el mes de marzo de 1911, tiene lugar la obra de carácter modernista de Julio Galán, del edificio que cierra la Plaza de María Pita por María Barbeito y la Marina, haciendo lateral a las Casas Batanero. Su galería es única y característica de la filigrana del mismo arquitecto, la cual baja hasta la entreplanta, en virtud de acuerdo municipal del 24 de marzo de 1873. Su esquina entra hacía la Plaza Mayor y la avenida de Montoto, conocida por los coruñeses como La Marina. Su construcción es un conjunto armonioso y hace un juego único con el resto de las fachadas anterior y posterior de la Plaza de María Pita y Montoto, donde tiene cabida la diversidad de los materiales en su perfecta conjunción, como; madera, cerámica, forjado de hierro, vidrio y moldes de cemento, donde destacan los rostros de mujer que acompañan dicho edificio en su contexto expansivo, que la hacen en su composición, una fachada artística en el arte constructivo, la principal, se observa en la Plaza de María Pita, donde tiene su entrada. El conjunto es de planta baja y cinco altas, de enorme composición rococó de la época en que se levantó.

Diente de Oro

Está situada en la Plaza de María Pita 16 su fachada principal y la posterior da a la avenida de Montoto, levantada según los planos del arquitecto Leoncio Bescansa de 1926. Se trata de uno de los últimos edificios levantados en la Plaza de María Pita, en 1884 se tramita el primer expediente a nombre del propietario Severino Boston, en que se le concede el 20 de junio, pero hasta el año indicado de 1926 no se tiene constancia de obra alguna. La cual se lleva a efecto por Balbino Iturriaga Aristegui, en nombre del propietario del solar, Andrés García Taboada, en que solicita licencia para edificar, según el proyecto presentado, y el 17 de junio se le concede licencia para levantar dicho inmueble, cuya obra finaliza el mes de noviembre de 1927, al hacer las comprobaciones de final de obra, se observa la construcción de una vivienda para el portero de la finca, en un espacio no previsto hacia la Plaza de María Pita, paralizando la obra y da origen a la apertura de un expediente que se inicia en marzo de 1929, no siendo hasta el 13 de enero de 1932, cuando se le concede licencia para dicha vivienda del portero, en la sexta planta bajo cubierta.



Lo más reseñable de la fachada posterior, que da a la avenida de (la Marina) Montoto es el cambio observado entorno a las galerías inmediatas y bautizado por los coruñeses como ‘El Diente de Oro’.

El inmueble muestra una fachada modernista de comienzos de esa época, donde el hormigón, la madera y el cristal, se superponen junto a una línea armoniosa, que resalta sobre las demás construcciones y es única, lo que aumenta su valor arquitectónico y atrae la agudeza visual de los paseantes al fijarse en dicho edificio, típico de los levantados por el arquitecto Julio Galán a lo largo de su carrera.