Reportaje | El camino que lleva a Belén para hacer la fantasía realidad

La bendición que supuso el Halloween o Samaín para sectores como la hostelería, el comercio o el ocio nocturno deja por el camino numerosas historias que tienen que ver con el ceremonial previo a salir a la calle y parecer terroríficamente irresistible. En ese proceso de metamorfosis resulta más complicado parecer convincente que en un carnaval al uso o mediante una simple máscara. Es ahí donde entra en juego la destreza de Belén Canosa, Belén Te Pinta en las redes sociales. Durante los días del puente de Todos los Santos pasaron por su casa-estudio decenas de personas para conseguir un look personal a través del maquillaje, hasta el punto que atendió peticiones de forma ininterrumpida entre las 08.00 y las 22.00 horas. “Todos los años tengo trabajo, pero este en concreto la gente se volvió loca, todo el mundo quería salir”, afirma Canosa, con una técnica tan mecanizada que es capaz de crear auténticas criaturas demoniacas en menos de una hora. “El viernes empecé con una fiesta de Samaín en un colegio, y en dos horas y media tuve que maquillar a 60 niños”, apunta.



Los más de 5.000 seguidores que a día de hoy tiene su perfil de redes sociales los ha generado Belén a través del boca a boca. Podría entenderse la expresión en el sentido literal de la palabra, pues el día a día de la ya célebre ‘caracterizadora’ se desarrolla como higienista bucodental en una clínica y no en el set de rodaje de alguna conocida superproducción cinematográfica. “Empecé en el 2011 como afición, y en realidad es lo que sigue siendo, la gente me lo empezó a demandar porque le gustaba lo que hacía. Un amigo que se dedica a la animación vio fotos de mi hijo maquillado y a la semana siguiente ya estaba trabajando para esa empresa. Toda la vida me gustaron los trabajos artísticos”, confiesa. “En ningún momento busqué ganarme la vida con esto o cobrar”, matiza.



El producto estrella y más trabajado por Belén Te Pinta es el llamado maquillaje al agua, suficiente para un día de fiesta en lo que a resistencia se refiere. “Es un maquillaje de fantasía, aunque a veces hago algo de caracterización”, explica.



Entre barrigas y calaveras

El precio por trabajo puede oscilar entre los 40 euros del más sencillo a los 80 de uno más complicado. Entre lo más solicitado del último puente hubo un cierto patrón común. “La gente te pide cosas muy parecidas: calavera normal, calavera mexicana...”, subraya. No obstante, algunos de los más impactantes y sorprendentes que se pueden encontrar en redes trascienden la fiesta de la calabaza. “Una mascota que alguien quiere pintar o una barriguita de embarazada”, señala como algunos clásicos de su galería.

En el horizonte está un carnaval en el que las comparsas acostumbran a solicitar los servicios de la artista de la caracterización que se encarga de que nuestra sonrisa sea lo más sana y real posible.