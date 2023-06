Reportaje | Se acabó el "¿por dónde se sale aquí?" en A Coruña

Que en la cabeza de los coruñeses esté interiorizado un directorio de zonas de marcha con su correspondiente perfil sociológico y listado de pubs y discotecas no quiere decir, sin embargo, que esa confianza no se diluya como un azucarillo a medida que se deja atrás el puente de A Pasaxe. Es un comportamiento tan natural y repetido que ha servido de pretexto para que Odín Rey González se pasase los últimos cinco años de su vida intentando darle una solución en forma de aplicación. El resultado se llama Troulapp y ya está disponible a modo de guía Michelín del ocio nocturno.



Arousano de nacimiento y coruñés de adopción, Odín pasó exactamente por ese momento de dudas a la hora de establecerse o, simplemente, de cambiar de tercio, hábitos y localización. “Quería responder a la pregunta ‘¿y aquí por dónde se sale?’ Siempre se hacía por la calle y nadie cubría realmente las expectativas; hemos hecho inventario y en internet no hay información. Todo se reduce al boca a boca”, explica. “A mí me encanta la música en directo y hay páginas de venta de entradas para eventos, pero no un acumulador en el que ver toda la agenda completa de Galicia, así como pubs y discotecas”, añade.



La aplicación, cinco años después de comenzar el proceso, se sitúa en lo que su creador define como un “producto mínimo viable, todavía con bastantes ideas a aplicar”. La descarga se puede realizar para cualquier tipo de sistema operativo, tanto a través de Google como de Apple, y da paso a un interface intuitivo y muy sencillo de utilizar: basta con seleccionar una provincia o ciudad para que automáticamente se abra un abanico de opciones que van desde locales donde tomar algo a la programación completa y cronológica de conciertos, actuaciones y festivales. La geolocalización y su consentimiento permiten discernir por proximidad.



La parte inferior de la aplicación tiene cuatro caminos posibles: ‘descubre’, ‘locales’, ‘agenda’ y ‘mapa’, donde el abanico se ordena de la forma preferida por el usuario. Cada pub o discoteca, por su parte, incluye el logotipo correspondiente, la dirección, el horario de apertura y una descripción de la música que acostumbra a pinchar. Algunos ofrecen información adicional y enlace a todo tipo de redes sociales.

Programador y técnico superior en desarrollo de apps, Odín lanzó la que califica de su “niña bonita” hace apenas una semana. Sin embargo, ya tiene una hoja de ruta en mente para que es su primera app propia. “Ya podemos seleccionar toda Galicia y en el futuro se puede ir abriendo por comunidades”, subraya. Ya nos han contactado varias salas preguntando si era de pago y veo interés en el sector”, prosigue.

El verano

Si hay una comunidad con unas particularidades y hábitos muy concretos durante el verano esa es Galicia, un aspecto que Troulapp y sus responsables tienen muy en cuenta para hacerse viral. Así, la intención es que en la programación también se ofrezca información sobre las fiestas de barrio de la ciudad, uno de los acontecimientos más demandados en 2022. Sin embargo, en buena medida debido a la inspiración y la fuente de información que supuso en su día, no se cubrirá el sector de las verbenas, que ya cuenta con su propia aplicación.



Lo que ya ha conseguido Odín con su aplicación es evitar las discusiones en muchas pandillas de excursión que no encuentran planes a medida en el momento de decidir, y también dejar una recomendación de cabecera exprés que hacerle a los turistas más despistados y que sufren más problemas de comunicación.