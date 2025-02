O Remanso y las Naves del Metrosidero acogen los planes de ocio de los jóvenes coruñeses

Lo que más buscan los jóvenes de Cuatro Caminos y Orillamar es la tranquilidad. En concreto, la que ofrecen los centros juveniles de O Remanso y las Naves del Metrosidero, ubicados en sendos barrios sobre los recuerdos de otras instituciones icónicas de la urbe, y a donde miles de jóvenes de entre 12 y 30 años acuden cada mes para estudiar o realizar en compañía las múltiples y variadas actividades que se llevan a cabo.



En total, ambos edificios vieron pasar por sus puertas a más de 31.000 usuarios en 2024, según datos del Ayuntamiento. Una cifra que casi dobla los alcanzados en 2022, cuando se inauguró O Remanso en Cuatro Caminos en el marco de una iniciativa del Gobierno local para reabrir espacios que ofrecieran a la juventud alternativas de ocio y socialización saludables. A la inauguración de O Remanso en abril de 2022 siguió la de las Naves del Metrosidero en marzo de 2023, en el espacio de la antigua Comandancia de Obras, que posteriormente sería durante años el Centro Social Okupado A Insumisa.

Espacios de referencia



Dos obras que, como apunta la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, demuestran que “a aposta deste Goberno pola mocidade é firme e demóstrase con feitos”: “Consolidáronse como espazos de referencia, ofrecendo oportunidades reais de lecer, formación e creación para milleiros de mozos”. Los datos, dice, hablan por sí solos: “Máis de 15.500 visitas en O Remanso e máis de 16.000 persoas usuarias nas Naves do Metrosidero en 2024. Estes espazos non só funcionan, senón que seguen a medrar e a ser apropiados pola mocidade”.



En ese sentido, la concejala destaca cómo parte de la programación de los centros proviene de los propios usuarios. “O 40% das iniciativas en O Remanso foron promovidas directamente pola mocidade. Non só lles damos recursos, tamén voz e protagonismo para que poidan construír os seus propios proxectos”, explica. Es el caso, por ejemplo, de las propuestas que hicieron los usuarios del centro de Cuatro Caminos el pasado mes de noviembre, con ciclos de cine, juegos de mesa, charlas o talleres de fotografía y videojuegos, entre otras, que se realizaron a raíz de las ideas de los jóvenes más asiduos al recinto.

31.000 USUARIOS

entre ambos centros en 2024, casi el doble que las cifras alcanzadas en 2022, cuando se inauguró O Remanso



De esta manera, Canosa valora que “o Goberno de Inés Rey puxo en marcha infraestruturas xuvenís que non existían antes e que hoxe son referentes únicos en Galicia”. Todo ello, porque “a xuventude coruñesa merece espazos dignos e dinámicos, e nós seguimos a traballar para amplialos”. “O modelo está claro: cando se ofrecen alternativas reais e accesibles, a mocidade responde. Hoxe A Coruña conta cunha rede de lecer xuvenil sen precedentes, grazas a unha política municipal activa e comprometida”, manifiesta.

Sentirse como en casa



No solo el Ayuntamiento está satisfecho con ambas iniciativas. En O Remanso, que tiene dos salas (una ‘búnker’ en el sótano para estar en silencio y otra abierta para las actividades más sociales), hay todo un mundo de posibilidades que sus usuarios, de los más jóvenes a los más veteranos, valoran.



Es el caso, por ejemplo, de Minerva, Ricardo o Daniel, usuarios habituales. Minerva conoció el centro porque un amigo le dijo un día que tenían que probar a ver cómo era el sitio cuando lo descubrió. Lo hicieron y desde entonces ya son usuarios frecuentes. “Me gusta por la variedad de cosas que hay por hacer, porque a quien le gustan los juegos de mesa puede venir aquí a jugar, a quien le gusta leer puede leer, quien quiera estar con el ordenador puede estar con el ordenador… Puedes venir a hacer prácticamente lo que quieras, desde manualidades a hobbies, lo que sea”, explica. De hecho, asegura que ella misma ha organizado varias actividades, entre ellas recientemente un pequeño taller de cosplay.

Tres jóvenes entran en las Naves del Metrosidero | Carlota Blanco



Ricardo, vecino de Os Mallos, “no sabía de este sitio hasta hace dos años”: “Decidí venir por un amigo, y a partir de ahí empecé a acudir casi todos los días. Es un sitio donde los coordinadores nos preguntan mucho qué nos podría gustar o interesar, qué podría hacerse para que venga la gente. Es un ambiente muy cómodo y sociable: es como si te sintieras en casa”, explica. Por su parte, Daniel conoce el centro “desde hace año y medio”, y desde entonces es frecuente. “Es un sitio para estar bastante tranquilo y poder conocer a gente. A ellos dos los conocí aquí, antes no los conocía de nada. El hecho de que sea tan accesible, que no haya que tener ninguna suscripción o no tengas que tomar ninguna consumición ni nada ayuda bastante”, añade. Y señala que también facilitan la labor los dinamizadores a cargo del centro, porque “contribuyen a que la gente se conozca”.



Un centro, el de O Remanso, que también deja buen recuerdo a usuarias como Marta Agra, vecina de Os Mallos que acostumbraba a ir para estudiar el año pasado. Explica que le parece “un sitio maravilloso al que vienen grupos de chavales que quizá no tienen otro espacio cerca”. Asimismo, comenta que lo que más le gusta es que está abierto hasta muy tarde, hasta las 22.00 de la noche, por lo que si quieres estudiar no tienes que volver a casa si quieres quedarte en otro lugar. “Además de que abre los sábados y domingos también”, explica.

Más centrado en el deporte



En el caso de las Naves del Metrosidero, se trata de tres grandes espacios con partes interiores y exteriores que posibilitan que, además de unas actividades similares a las que se realizan en O Remanso, haya muchas otras relacionadas con el deporte. Una de las tres naves, de hecho, es un espacio orientado a la práctica y la formación en deportes urbanos como el skate, el parkour o la escalada.



Lo que sí es común para ambos centros, en cualquier caso, es su éxito entre los jóvenes. Con una media de más de mil usuarios por mes, solo bajan del millar en diciembre, por impacto de las Navidades. Incluso en verano, cuando la lógica sugiere que deberían reducirse las asistencias, las cifras se mantienen consistentes: es decir, sigue siendo una alternativa incluso cuando hace calor y lo que más apetece es tomarse un helado al sol.



Resulta llamativo, por equitativo, el reparto por edades y sexos de los usuarios. Según el Consistorio, el 22,1% de los asistentes a O Remanso en 2024 fueron chicos de 12 a 17 años. La cifra aumenta al 35,5% entre los varones de 18 a 30. Por su parte, las chicas de 12 a 17 supusieron un 15,6% de la afluencia, que sube a un 26,9% en el caso del rango de edad de 18 a 30. Además, resaltan los coordinadores, existe un efecto ‘boca-oreja’ que hace que estos números aumenten poco a poco, confirmando el estatus de estos centros como islas de ocio, paz y socialización para la juventud.