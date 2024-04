La reforma del estadio supone 15 veces el presupuesto para instalaciones deportivas

El BNG cuestionó ayer las prioridades del Gobierno local en materia de instalaciones deportivas. Según su portavoz municipal, Francisco Jorquera, muchas de estas instalaciones siguen gestionándose con las concesiones caducadas, lo que afectaría a su mantenimiento. Por otro lado, El Gobierno local se ha comprometido a reformar el estadio de Riazor con una inversión de 90 Millones de euros. Para Jorquera, no es un gasto justificable. Esos 90 millones de euros, remarcan, multiplican por 15 el presupuesto para instalaciones deportivas de la ciudad.



En 1995 el Ayuntamiento amplió a más de 35 mil localidades las gradas, eliminando las pistas de atletismo, que no se han sustituido por otras instalaciones “Cales son as prioridades do Goberno local en materia de recintos deportivos de espectáculos?”, preguntará el BNG en el pleno del jueves. Los nacionalistas recuerdan que sigue sin regularizarse la gestión de los complejos deportivos de O Castrillón y de Os Castros. Lo mismo ocurre con la piscina de san Amaro o el campo de golf de la Torre.



En este último caso, la concesión –recuerda Jorquera– caducó en 2017 y el estado de la infraestructura es “cada vez máis lamentábel”, algo que achaca a la “falta de investimento da anterior concesionaria”. En opinión del BNG, la ciudad no cuenta con suficientes instalaciones deportivas y las que existen necesitan importantes mejoras.



No es un problema que se limite a los centros deportivos: recintos como el Palacio de la Ópera, el Fórum Metropolitano o el Coliseum, todos ellos de propiedad municipal, necesitan de urgentes reformas para solventar las goteras y otras deficiencias. En cambio, el Ayuntamiento acaba de comunicar a la Federación Española de Fútbol que reformará el estadio de Riazor, para mejorar sus opciones de acoger encuentros del Mundial.