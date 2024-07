Raúl | “No imaginaba que casi 25 años después podría seguir disfrutando de esta profesión”

El cantante Raúl será uno de los encargados de clausurar el Atlantic Pride el próximo domingo, día 14.

¿Qué novedades trae para este Atlantic Pride?

Al final este tipo de actuaciones, como son muy festivas, no son un concierto exclusivo de un artista, sino que de varios y las actuaciones son cortitas. Te basas un poquito en las canciones más reconocidas por todo el público, así que haremos un repaso a los temas que más sonaron a primeros de los 2000 y esperemos que todo el público de alguna forma se sepa las canciones, e incluso hasta las coreografías (ríe).



Acaba de sacar su último tema, ‘Me muero por tus besos’.

Cada X tiempo suelo sacar un nuevo single, ya lo de sacar un disco entero está más complicado y más cuando te lo autoproduces. La verdad es que, bueno, pues un poco en respuesta siempre a los fans, a todos tus seguidores que de repente quieren que les aportes, que les enseñes cosas nuevas y, de repente, cuando llegó ‘Me muero por tus besos’ fue algo como muy significativo de todo lo que había sido esa trayectoria de los últimos 24 años, que tenía esa consecución de canción con mucho ritmo, con muchas ganas.

¿Qué siente al ver que la gente sigue pidiendo algunos temas 20 o 25 años después?

Pues como se suele decir, esto ya es un clásico, ¿no? Cuando ves que las generaciones de aquella época han crecido, han crecido con tu música y, en cierta manera, sienten que ‘Sueño su boca’ es una huella en su historia de juventud, o de adolescencia, pues es algo muy bonito. Y más cuando empiezas a cantarla y notas ese subidón por parte del público. Este fin de semana fue el ‘Love the Twenties’ aquí en Madrid y, evidentemente, todos los temas que se interpretaban eran de la época. Canté ‘Prohibida’, ‘As de corazones’, ‘Sigo vivo’... pero al sonar las primeras notas de ‘Sueño su boca’ la ovación fue tremenda.

¿Qué objetivos se marcaba musicalmente en aquel momento y cómo han evolucionado?

Yo siempre he sido una persona bastante fría y bastante cuerda en ese sentido. Sabía que esta profesión era una profesión muy dura, que podía ser muy efímera y en aquel momento lo único que pensaba era en trabajar y en disfrutar. No me imaginaba que casi 25 años después podría seguir viviendo y disfrutando de esta profesión porque todos tenemos compañeros en este mundillo que han tenido que dejarlo porque ya no les daba para comer, literalmente. Yo puedo decir que en estos años siempre he trabajado, siempre he tenido mis conciertos, con más o menos atención por parte de los medios pero el buen trabajo que se hizo en los primeros años sembró mucho para recoger cuando era más duro encontrar tanto trabajo.

¿Qué le parecen festivales como este, que celebra algo tan importante como el Orgullo?

Bueno, 7 u 8 días de fiestón me parece tener mucho presupuesto, en principio (ríe). Y me parece genial, lo que se está defendiendo es la igualdad de todo el mundo, la tolerancia y el respeto a las diferentes formas de vida que tiene cada persona. Es importante que la gente lo vaya viendo, que lo vaya naturalizando en el día a día, sobre todo desde niños.

¿Qué puede contar de sus proyectos futuros?

Ahora estamos en plena gira, hay bastantes conciertos de aquí a final de año y nada, ya preparando y buscando nuevo repertorio para el siguiente single y con la mente abierta, con varios proyectos, pero todos un poquito en el aire. De momento nos centraremos en la gira y más en estos dos o tres meses de verano que hay. Y después pues ya estaremos un poquito enfocados hacia hacia las navidades o incluso ya el año que viene para ver cómo como sacamos el nuevo single.