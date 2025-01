Puestos vacíos tras una semana “muy difícil” para los vendedores de la plaza de Lugo

Tras la abundancia de la Navidad llegó una semana muy complicada para la plaza de Lugo. Los placeros de su planta baja, en la que se encuentran los puestos de pescado y marisco, afrontaron unos días de falta de capturas debido al temporal costero. Este sábado prevén que llegue la calma en forma de mercancía que vuelva a llenar sus espacios del mercado, pero algunos incluso decidieron no abrir estos días debido a la mala previsión meteorológica desde el martes.



“Ha sido una semana muy difícil. En mi caso decidí abrir todos los días porque el martes todavía hubo algo de pescado, aunque no mucho, pero dio para comprar y aguantar un par de días”, comenta Óscar, de Pescadería Nortemar. La flota, amarrada debido a las borrascas, partió el jueves por la tarde con el objetivo de regresar al puerto con mercancía. “Pasaremos de la nada a haber de todo”, añade este placero del mercado municipal de la plaza de Lugo.



Quien no decidió abrir esta semana, entre otros, fue Víctor, de Pescados Víctor. “Llevo toda la semana cerrado porque hubo muy poco pescado y otros días no hubo nada de nada. Esperemos que entre mercancía porque hay que trabajar y ojalá haga un día muy bonito de pescado. Es complicado no poder vender en toda la semana”, sostiene.



Primero fue ‘Éowyn’, después ‘Herminia’ y, por último, llegó ‘Ivo’. Cuando todavía la borrasca ‘Herminia’ seguía dejando coletazos de su fuerza, sobre todo en forma de gran oleaje y de tormentas acompañadas de granizo, A Coruña y su área metropolitana tuvieron que prepararse para la llegada de una nueva borrasca, que supuso el tercer gran temporal consecutivo en una semana. ‘Ivo’. Además del visible efecto en las calles, los puestos de los mercados quedaron desiertos; una situación que, si nada lo impide, terminará este sábado.