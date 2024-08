El puerto de A Coruña repetirá en septiembre su récord de escalas de cruceros

El puerto repetirá en septiembre su propio récord histórico de escalas de cruceros. Con 26 buques el próximo mes, según el calendario de la Autoridad Portuaria, la cifra igualará la registrada en septiembre de 2023 y octubre de 2022. Habrá, además, siete dobles escalas (los días 5, 14, 20, 22, 26, 27 y 30) y una triple (el 10 de septiembre). En total, el mes que viene pasarán por la ciudad casi 69.000 cruceristas a bordo de los 26 cruceros. No habrá ninguna escala inaugural, pero en el muelle atracarán barcos de gran envergadura como el imponente ‘Arvia’, el ‘Anthem of the seas’, el ‘MSC Virtuosa’ o el ‘Ventura’, entre otros.



El gran mes del puerto comenzará el día 3 con la visita del ‘Arvia’, y ya el 5 de septiembre tendrá lugar la primera doble escala del mes con el ‘Anthem of the seas’ y el ‘Island sky’. A partir del día 9 habrá casi una escala por día: el ‘Azamara quest’ dará paso a la triple escala del día 10, cuando 5.500 personas llegarán a la urbe a bordo del ‘Anthem of the seas’, ‘Seven seas navigator’ y ‘Resilient Lady’. El día 12 será el turno del ‘Nieuw Statendam’ y el 14 del ‘Mein Schiff 4’ y ‘Hebridean sky’. El ‘Vasco de Gama’ atracará en la dársena el día 16 y todavía quedarán quince buques por visitar A Coruña.



Desde principios de año, el puerto de A Coruña ha recibido 82 cruceros con cerca de 200.000 pasajeros, un 30% más que en el mismo periodo de 2023. La previsión es finalizar el ejercicio con más de 150 escalas y de 350.000 pasajeros, lo que supondrá batir el récord de viajeros por tercer año consecutivo. Se calcula que el tráfico de cruceros tiene un retorno económico de 30 millones de euros anuales para la ciudad, sumando el gasto directo que realizan los cruceristas y los tripulantes, y la repercusión en empresas de servicios portuarios, transporte, sector turístico y lugares de interés.

Primera escala

Procedente de Lisboa, el ‘Resilient Lady’ llegó este lunes al puerto a las 12.00 horas en la que fue su escala inaugural en A Coruña. Con 278 metros de eslora, el buque despertó el interés de los coruñeses e incluso muchos de ellos se dieron cita por la tarde en la zona de la dársena para verlo zarpar, alrededor de las 18.00 horas. Dos horas antes, a las 16.00, se celebró el habitual intercambio de metopas a bordo del barco, al que acudieron representantes de la Autoridad Portuaria. Es el segundo crucero de la compañía Virgin Voyages y tiene capacidad para alojar a 2.762 pasajeros en 1.404 camarotes. Bajo el concepto de “solo adultos”, el buque ofrece veinte restaurantes, bares, una pista de jogging que rodea toda la cubierta, gimnasio, ring de boxeo, peluquería, spa, piscinas para adultos, casino, zona de videojuegos, discotecas, y un exclusivo salón de tatuajes, el Squid Ink, una de las señas de identidad de los barcos de Virgin. El crucero regresará a la urbe el 10 de septiembre.