El PSOE y el BNG se centran en los acuerdos programáticos

La segunda reunión de la comisión negociadora entre el PP y el BNG celebrada en María Pita acabó como la anterior: sin anuncios. Casi toda la conversación se centro en acuerdos sobre el programa para el próximo mandato y no se habló de reparto de concejalías. Lo único que se sabe oficialmente es que han quedado emplazados para una nueva reunión hoy. No hay que olvidar que el 17 es necesario investir a Inés Rey, y el acuerdo de gobernabilidad debe estar listo para entonces. Por el momento, ni Rey ni Francisco Jorquera, del BNG, se han reunido en persona, de manera que el acuerdo no parece cercano.



Quien sí tomo asiento ayer en la mesa fue la antigua concejala nacionalista Ermitas Valencia, que no había podido asistir a la primera sesión y que había sido sustituida por Keina Espiñeira, número 13 de la candidatura. Junto a ella se encontraban Avia Veira y Mercedes Queixas, ambas concejalas electas. Por parte de los socialistas se han presentado Emma Cid, la directora de Comunicación; José Manuel Lage, el portavoz del Gobierno en funciones y número dos de su lista; y Gonzalo Castro, el número cuatro.



Bipartitos

La noticia de que el PSOE finalmente no apoyará a la nacionalista Goretti Sanmartin en Santiago ha marcado esta jornada de negociaciones. No habrá bipartito en la capital, igual que no lo habrá en Betanzos o en Culleredo a nivel metropolitano, aunque apoyará la investidura de los socialistas, a diferencia de Lugo y Pontevedra, donde sí existen precedentes de bipartitos entre PSOE y BNG que facilitan el acuerdo.



Con todos estos precedentes, pocos esperan un bipartito en A Coruña: el PSOE no quiere renunciar a ninguna cuota de poder, ha salido fortalecido al pasar de nueve a once concejales y, además, el BNG ha garantizado el apoyo a la investidura (tal y como acordaron las direcciones de ambos partidos) de Inés Rey.