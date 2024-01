Los promotores de A Coruña no esperan construir en San Pedro de Visma hasta 2025

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer el anuncio de aprobación definitiva del Proyecto de urbanización do Sector 2 “San Pedro de Visma”. Para el sector inmobiliario supone vía libre para poder construir después de más de veinte años de espera. Sin embargo, el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia (Aproinco), Juan José Yáñez, estima que no se empezará a edificar las 3.600 viviendas en la zona hasta el año próximo.



El motivo es que en Aproinco dudan de que el proyecto esté licitado antes. “Ojalá que el Ayuntamiento muestre más agilidad que la que está demostrando y que se aclaren una serie de dudas interpretativas”, señaló Yáñez. Pero como queda por delante por delante mucha labor administrativa previa, no es probable que la urbanización comience pronto, y los constructores no podrán comenzar el trabajo de construir. “Se daría la situación paradójica de que no hay accesos”, explica.



Eso sí, en cuanto sea posible, muchos promotores decidirán construir de forma simultánea a la urbanización, para ganar tiempo. “Estamos absolutamente seguros de que se puede hacer. Un buen ejemplo de ello es Xuxán (antiguo Parque Ofimático). Seguro que algunos promotores lo harán”, apunta Yáñez al tiempo que reconoce que quizá este barrio no es el mejor referente de desarrollo urbanístico exitoso, porque la enajenación precipitada de varias fincas llevó a serios problemas legales.



Cesión de suelo

De cualquier manera, este anuncio es la culminación de un proceso que empezó a finales del siglo pasado con la fijación de San Pedro de Visma como LS2 un gran ámbito de superficie urbanizable Supone la posibilidad, ya real e inmediata de que en este mismo año se puedan empezar las empresas a pedir licencias para “materializar los aprovechamientos que corresponden”. Desde Aproinco señalan que en los últimos años se han instalado servicios muy importantes en la zona gracias a la cesión de suelo: el Ágora, el parque Adolfo Suárez, o la nueva sede de la Institución Benéfica Padre Rubinos.



La ley reconoce esta posibilidad, pero el resultado ha sido que se han creado los servicios antes que el barrio que debía acogerlos. Además, Yáñez señala que el nuevo barrio que está por nacer servirá para unir el barrio de O Ventorrillo con el de Los Rosales y San Pedro de Visma. También contendrá un poco el precio de la vivienda. “Grano a grano se hace granero”, sentencia el secretario general de Aproinco.