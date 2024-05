El primer AVE que llega a A Coruña: 116 euros por un camino de tres horas y media

El primer AVE que llegará a San Cristóbal traerá pasajeros desde Madrid, que saldrán de la estación madrileña a las 14.41 horas de este martes, 21 de mayo. Tres horas y 33 minutos después, si todo va como lo previsto, llegará a A Coruña, para inaugurar el recorrido de alta velocidad en la urbe herculina.

Los pasajeros que lleguen desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 18.14 horas -el tren para también en las estaciones de Zamora, Ourense y Santiago, en su ruta antes de arribar a San Cristóbal- pagarán billetes que van desde los 116,05 euros. Ese es el ticket básico, que no permite cambios, no es reembolsable y permite llevar hasta tres bultos de equipaje que no superen los 25 kilos.

El precio del billete asciende a 125,70 euros en caso de que se prefiera la opción con cambio gratuito y reembolso del 70% del importe. Además, los pasajeros pueden añadir extras como escoger asiento (cinco euros más) o llevar mascotas de hasta diez kilos (también con un extra de diez euros).

En el caso del primer AVE que saldrá de A Coruña con destino Madrid (previo paso y parada también por Santiago, Ourense y Zamora), el precio es más bajo. Esta ruta partirá de San Cristóbal a las 19.50 horas y tiene prevista su llegada a las 23.23 a Clara Campoamor.

En este caso el precio del billete es más bajo, partiendo de los 67,70 euros en el caso de bono básico sin cambios, sin reembolso y con tres bultos de equipaje hasta 25 kilos. Si se quiere optar a cambios gratuitos y reembolso parcial del 70% del precio asciende a 77,35, mientras que en caso de seleccionar la tarifa "elige confort", el precio será de 77,15 euros, también con cambio gratuito y reembolso parcial, pero con asiento "extragrande Confort". Renfe ofrece, además, la tarifa Prémium por un total de 96,15 euros, que añade a este asiento confortable, cambios gratuitos ilimitados, puente AVE, cambio por pérdida de tren, cambio de titular gratuito, reembolso del 100% hasta siete días y del 95% después, selección de asiento y acceso a salas club.

En ambos trenes en la mañana de este mismo martes todavía quedaban plazas libres para viajar entre A Coruña y Madrid. Hasta el 21 de julio, habrá cuatro servicios de ida y vuelta entre las dos ciudades, con un ahorro de 20 minutos respecto al trayecto actual. Será desde esa fecha y hasta principios de octubre cuando se ampliarán a ocho, con dos idas y dos vueltas a estas dos ciudades.