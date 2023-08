Primal Scream se rinden a Inés Rey: "Such a cool lady"

El Festival Noroeste finalizó el pasado fin de semana con los escoceses Primal Scream sobre el arenal de Riazor. Días después, la banda recuerda su paso por A Coruña y el haber conocido a la alcaldesa, Inés Rey, tras el concierto: "Después conocimos a la alcaldesa de la ciudad, una mujer muy guay" ("Afterwards we met the Mayoress of the city, such a cool lady").

La banda, que era cabeza del cartel del festival, destacan la "noche fantástica" que pasaron en la playa, de la que alabaron también el "gran público", al que pudieron ver bailar desde el mismo escenario desde el que veían "las olas".

No fueron los únicos artistas del cartel que conocieron a Rey, ya que, tal y como compartía la regidora en sus redes, días antes se reunió con Rayden tras su concierto en el puerto. Al cantante, que visitó el Noroeste en su gira de despedida, le regaló un libro de Luísa Villalta, ya que "tiña entendido que Rayden está en proceso de aprender galego", tal y como demostró abriendo su concierto con una versión en nuestro idioma de uno de sus temas.