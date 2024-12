El PP lleva al Pleno la pregunta de los vecinos de A Sardiñeira: "¿Por qué no cambia de lado el carril bici?"

El grupo municipal del PP de A Coruña formulará en el Pleno a Inés Rey la pregunta "que no responde a vecinos, comerciantes y hosteleros de A Sardiñeira": "¿Por qué no cambia de lado el carril bici?".



“La alcaldesa organizó una reunión en julio con los vecinos con todo ya firmado. Las críticas se centran en la ubicación del carril bici, así los vecinos se preguntan: ¿Por qué se pega a las casas cuando al lado del muro de la estación no molesta, no impide la instalación de terrazas ni de carga y descarga y quedaría continuo en su trazado? La negativa de la alcaldesa ha sido rotunda a negociar estos cambios, a pesar de que se comprometió a responder a estas cuestiones, lo que no ha hecho", destaca Miguel Lorenzo, portavoz de los populares en María Pita.



Lorenzo instará a Inés Rey a encontrar una solución para evitar que un negocio con 50 años de antigüedad y con diez empleados tenga que cerrar por una obra municipal en la avenida de A Sardiñeira hecha sin consenso de vecinos, comerciantes y hosteleros, señalan fuentes populares. “Esta situación confirma la falta de diálogo porque no cuenta con los vecinos para planificar las obras y se niega a aceptar los cambios que le proponen”, asegura.



El portavoz popular recuerda que “lo mismo sucedió en las Casas de Franco o en Pintor Laxeiro, donde decían que no se podía hacer lo que pedían los vecinos y al final se va a hacer tras protestar en la calle. Y en la calle Pintor Sarmiento los deja sin obras por haber protestado para pedir cambios".