PP: "Si le hubiésemos hecho caso a Inés Rey, pagaríamos 2,3 millones de euros por la cárcel, cuando debe salir gratis"

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, tras la sentencia que declara nulo el convenio firmado en 2005 sobre la antigua cárcel, reclama a la alcaldesa, Inés Rey que exija al Gobierno la devolución gratuita y que aporte fondos para su rehabilitación "como responsable de su abandono": “La sentencia nos da la razón al oponernos al pago que propuso el Gobierno municipal”.



Lorenzo recuerda que fue el Partido Popular el que se opuso al acuerdo de dos gobiernos socialistas del año 2005 para pagar 1,2 millones de euros por algo que debería devolverse gratis "y sin lo que no estaríamos hablando de este asunto porque se habría pagado". “Digo devolver gratis porque los terrenos fueron cedidos en su momento para construir la antigua cárcel y desde que quedó en desuso deberían haberse recuperado sin coste alguno para los coruñeses”, explica.



De nuevo, dice, fue el Partido Popular el que con sus votos fue decisivo para impedir en el Pleno en 2022 un acuerdo de otros dos gobiernos socialistas que suponía pagar 2,3 millones de euros por algo que “debe volver a los coruñeses de forma gratuita. Si le hubiésemos hecho caso a Inés Rey, los coruñeses hubiésemos pagado 2,3 millones injustamente. Incluso el portavoz municipal llegó a pedir en aquel Pleno que se

votase de forma nominal por posibles responsabilidades patrimoniales de los concejales si no se aprobaba. Aquel Pleno fue uno 28 de diciembre y dije aquel día que ese acuerdo era una inocentada y que era éticamente inasumible. El tiempo, una vez más, nos ha dado la razón”.



El Pleno además aprobó una moción conjunta de PP, BNG y Marea en enero de 2023 que pedía al Gobierno municipal negociar un nuevo acuerdo con el del Estado. “Aguardamos que tras esta sentencia se pongan a ello cuanto antes. La antigua prisión no puede seguir más tiempo en este estado de abandono que es responsabilidad del Gobierno del Estado porque no ha hecho nada para su mantenimiento desde que perdió su uso. La cárcel no se puede abrir hasta que no sea rehabilitada. Es un peligro. Al Estado hay que reclamarle su devolución gratuita y que aporte fondos para su rehabilitación como responsable de su dejadez”.



Lorenzo recuerda que a su vez toca planear los futuros usos entre todos: “En mi proyecto de ciudad propuse hacer allí la Casa de las Artes como gran proyecto cultural de referencia. Fuimos los únicos que presentamos un proyecto para este edificio, como fuimos los únicos que presentamos una propuesta para la fachada marítima (llevar La Marina hasta plaza Ourense y los jardines hasta el mar) y para As Xubias (completar el paseo marítimo)". En esta Casa de las Artes situaba Lorenzo un Centro de interpretación de la Torre de Hércules, Museo Arqueológico, Escuela de Arte Escénicas, Centro Coreográfico Galego, Escuela Municipal de Danza, nuevos estudios de grabación y locales y salas de ensayo, espacio para la Banda Municipal de Música, local para la asociación de Actores y Actrices y auditorio al aire libre y auditorio cubierto para conciertos y teatro.