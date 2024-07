El PP de A Coruña teme que la huelga de basura se agrave con la llegada del calor

El viceportavoz del PP de A Coruña, Roberto Rodríguez, denunció este martes que "van 22 días sin recogida de basura e Inés Rey no ha tomado aún ninguna medida para que acabe la huelga antes de que sea indefinida y se agrave con el calor”. Los populares aseguran que “uno de los problemas de la recogida es que no hay contrato desde hace casi un año, como en Nostián desde hace cuatro, donde también hay convocada huelga y cuyo futuro está en el aire ante la falta de acuerdo con el Consorcio”.

Al respecto de las medidas que está tomando el Ayuntamiento ante las consecuencias de la huelga de basura, Rodríguez critica que la alcaldesa esté "estudiando" bajar el recibo o declarar la emergencia sanitaria: "Vuelve a su época de estudiante, pero a gobernar hay que venir estudiado”. Así, los populares exigen que el PSOE tome "alguna medida", entre otras cosas por el hartazgo de los ciudadanos, que han sido llamados por las asociaciones de vecinos a una concentración en María Pita este viernes, 19 de julio.

Basura acumulada delante de la librería Moito Conto en la calle de San Andrés | Javier Alborés

“Uno de los problemas es que este servicio sin contrato desde hace casi un año, cuando el TSXG anuló el adjudicado por el PSOE en 2020. Y desde entonces no se ha adjudicado a otra empresa ni se ha licitado uno nuevo. ¿Cómo va a exigir a la empresa que cumpla un contrato que no hay? Como también está sin contrato la planta de tratamiento de residuos de Nostián desde hace cuatro años, y donde también hay convocada una huelga para los días 18, 23 y 25 de julio”, denuncia Roberto Rodríguez, que también hace hincapié en que los trabajadores han denunciado un incremento de accidentes y riesgos laborales por falta de mantenimiento: "¿Cómo va invertir una empresa que lleva más de cuatro años sin contrato y que no sabe qué pasará con la planta?”.

Sobre el caso de Nostián, otro frente abierto, el PP muestra su temor ante la posibilidad de que el Consorcio As Mariñas lo abandonoe, ya que es el cliente principal de la planta. "Inés Rey sigue sin llegar a un acuerdo con el cliente principal de la planta, al que ha ignorado para los nuevos pliegos y las nuevas condiciones del servicio, como ignora a vecinos y oposición en todas sus decisiones”, asegura Rodríguez.