El PP de A Coruña critica que le dejen fuera del diálogo presupuestario

El portavoz del PP coruñés, Miguel Lorenzo, insta a Inés Rey a que si quiere ser la alcaldesa del diálogo “hable con todos los partidos políticos, sobre todo con el mayoritario. Tiene un socio preferente, el BNG, con el que inicia las conversaciones, pero me gustaría que también contase con el Partido Popular. Le tiendo la mano para que trabajemos juntos por la ciudad porque nos lo piden los coruñeses. Quieren que busquemos soluciones a sus problemas y que lo hagamos juntos”.

En la jornada en la que se oficializó el acuerdo entre nacionalistas y socialistas para el presupuesto, el portavoz popular recuerda que siempre ha dicho que “haremos una oposición leal y fiscalizadora, pero también seria y constructiva, por lo que queremos aportar. En los últimos cuatro años al Partido Popular no se le dejó hacer ninguna aportación al presupuesto y me consta que Rosa Gallego presentó cien iniciativas para incluir y no tuvieron en cuenta ninguna”.

“Es un nuevo momento, somos solo tres partidos, nosotros somos el mayoritario y representamos a una parte muy importante de coruñeses, por lo que vamos a hacer aportaciones para el presupuesto, tanto si se nos piden como si no. Si luego no las tienen en cuenta, no será porque no las hayamos presentado”, señala.

Lorenzo destaca que en el anterior mandato solo se aprobaron dos presupuestos: “No puede ser es que una ciudad como A Coruña no tenga presupuesto. En el anterior mandato solo se aprobaron dos en cuatro años a pesar de ser el documento más importante de un ayuntamiento porque es donde se reflejan sus políticas”.

Uno de los problemas del gobierno municipal es la falta de ejecución del presupuesto, perjudicando así a los coruñeses y, en especial, a los barrios por el desconocimiento de sus problemas, indica: “No se les puede llenar la boca de grandes cifras cuando las anuncian y después no ejecutarlas. En los cuatro años anteriores dejó sin ejecutar 180 millones de euros para inversiones en los barrios y este año, a 28 de agosto, tienen sin ejecutar 60 millones más para obras. Pido a la alcaldesa que pise los barrios para ver in situ sus problemas y necesidades y buscarles solución”.