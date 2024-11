El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, opinó que la alcaldesa, Inés Rey, "tiene que irse" después de que el BNG se negara a apoyar los presupuestos. "No lo hace porque la alcaldesa no cumple sus acuerdos". Aunque sabe que nunca le llamará para negociar las cuentas de 2025, pidió a Rey un "gesto" anulando el convenio que firmó con el fondo suizo Ginkgo para el desarrollo de As Xubias.