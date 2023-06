La Policía Local alcanza una cifra récord de detenciones: 225 en un año

En el último año, se ha percibido una aumento de la delincuencia en la ciudad. Las labores de seguridad ciudadana recaen principalmente en la Policía Nacional, pero también la Local tiene competencias auxiliares. Esto se traduce también en que el 092 detiene a cada vez más sospechosos. El año pasado, a 225, lo que supone una cifra récord en los últimos diez años, durante los cuales nunca había llegado a superar las doscientas personas, y supera el anterior récord, de 197, establecido el año pasado. Esto se debe en parte a un aumento de la actividad criminal, y a otra, a la creciente vigilancia del 092, gracias a las horas extra.



La mayoría de estos arrestos realizados son por violencia de género, como es habitual, puesto que el procedimiento incluye el arresto del sospechoso al menor indicio. El año pasado fueron 59, y ya en años anteriores era la primera causa de arresto del 092, con 56 el año pasado. A esto hay que añadir otros nueve por infringir una orden de alejamiento, que suelen producirse por el mismo motivo (la Policía Local colabora en la protección de denunciantes de violencia de género).



También se han incrementado ligeramente los arrestos por robos con violencia o fuerza (42), delitos normalmente relacionados con el consumo de drogas, según confirman fuentes policiales y que a menudo consisten en allanamientos en comercios. La tercera causa de arresto más habitual es por atentado (o, por lo menos, desobediencia) contra un agente de la autoridad, de los que se contabilizaron 38 el año pasado. En general, el crecimiento ha sido leve, pero general.



Drogas y armas blancas



Otro tipo de actuaciones de seguridad ciudadana que se ha incrementado en los dos últimos años. En el caso de las intervenciones por drogas, tanto por consumirlas como por llevarlas, que han aumentado más de un 40%. Es decir; en 2921 se produjeron 136 actuaciones, y en 2022, 229. La mayor parte de esta clase de intervenciones tiene lugar en el contexto del ocio nocturno, durante los fines de semana.



Otro tipo de delito muy habitual es la tenencia de armas blancas, y hay que recordar que los delitos de lesiones aumentaron durante el año pasado. Llevar un arma blanca se está convirtiendo en algo habitual, sobre todo en algunos grupos de jóvenes, y el 092 se incautó de 112, una cifra muy importante, si se tiene en cuenta de en 2021 habían sido solo 45, y que ya se trataba de una cifra alta comparada con la de otros años.



Según los datos del Ministerio del Interior, el número de agresiones con intención de matar creció durante el año pasado, llegando a 13 casos registrados, mientras que en años anteriores, como 2019, habían sido solo cuatro. Estos normalmente se cometen con arma blanca y a lo largo de este año ya se han registrado varios casos más en los que se han saldado las disputas a puñaladas, normalmente entre conocidos y en plena calle, para alarma de los vecinos de barrios como O Ventorrilo u O Castrillón. Por otro lado, durante el año pasado no crecieron los delitos de lesiones.



Otra cifra frecuente es la de las denuncias (no detenciones) por desobedecer las órdenes de los agentes y que a menudo se usa con los sospechosos que han causado problemas durante las intervenciones. Es muy llamativo cómo ha crecido: hasta hace unos años, no se utilizaba, o solo en casos extremos. Por ejemplo, en 2019 solo se usó en siete ocasiones pero en 2021 ya eran 40 y el año pasado ya son 81. Un resultado directo de su actividad.

Si en sus labores de seguridad ciudadana la Policía Local ha estado activa, en las de tráfico no se ha quedado atrás. La prueba de ello es que durante 2022 se impusieron 145 multas diarias, lo que supone 50.031 en un año, un 19% más que en 2021. Son cifras muy altas, aunque no tanto como las de 2017, cuando se alcanzaron las 70.000 sanciones. Pero la cifra supera los 53.000 si se tienen en cuenta las tramitadas por la DGT (pero que impone la Policía Local por no tener al día la ITV, por ejemplo). Como siempre ocurre, la mayoría de las infracciones fueron detectadas por el sistema de cámaras de la ciudad, cada vez más extendido. El sistema de Vía Prioritaria Vigilada (VPV) detectó 3.863. La gran mayoría en la ronda de Outeiro y en Juan Flórez. Las cámaras de La Marina ronda las 20.000.