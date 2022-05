La población de vacas de la ciudad se duplicó en la última década

No es que sean muchas, pero la población de vacas en explotaciones del término municipal de A Coruña se ha multiplicado por dos a lo largo de la última década.



Son, según el último censo agrario (con datos relativos al año 2020), 36 las cabezas de bovino coruñesas, repartidas entre cuatro explotaciones de la ciudad.





Hace solo un par de meses que, tras la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, acerca del consumo de carne, el censo agrario tomó el pleno municipal herculino. En ese momento, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, echaba mano de los datos más actualizados en ese momento (del 2009) para cifrar en 16 las vacas existentes en A Coruña.



Lage contaba también cuatro ovejas, nueve cerdos, tres caballos y dos gallinas en la ciudad coruñesa. No obstante, estos datos no se pueden refrendar, ya que en el censo de 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no figuran la población ovina, caprina o porcina, debido al denominado “secreto estadístico”. Sí que figuran las cifras de aves de corral, que el instituto estadístico cifra en cero.









Comparativa





En lo referente a las comarcas de A Coruña y de Betanzos, la urbe herculina no es la que contabiliza una población vacuna más pequeña, sino que este puesto lo ocupa Sada, con solo 32 vacas (también repartidas en cuatro explotaciones).



En términos similares se posiciona Oleiros, con 39 vacas repartidas en nueve explotaciones. En el otro lado de la balanza se sitúan municipios como Curtis o Carral, con 10.033 y 11.895 cabezas, respectivamente, los únicos ayuntamientos que superan las 10.000.





Abegondo, Aranga, Oza-Cesuras, Irixoa y Vilasantar son los únicos municipios, junto a Curtis y Carral que superan el millar de cabezas de bovino.









Explotaciones agroganaderas





Según el citado censo, en A Coruña hay un total de 17 explotaciones agroganaderas, de las cuales seis están lideradas por mujeres.



Cabe destacar que la edad media de esas mujeres es de 76,83 años, lo que las convierte en las más mayores de ambas comarcas.