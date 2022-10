Placeros y vecinos de la plaza de Lugo salen a la calle para protestar por las obras de la zona

Los placeros y vecinos de la plaza de Lugo salieron a primera hora de la mañana para protestar por las obras de la zona. Según explican, el sábado recibieron la amarga sorpresa de encontrarse con unos carteles que pedían no aparcar, desde hoy, en la propia calle del mercado, cortada desde hace semanas por los trabajos de pavimentación en el cruce con la calle Betanzos. El plan del Gobierno local era aumentar la zona de carga y descarga de la plaza en el margen izquierdo de la calle, una decisión de la que los placeros no eran conocedores, según aseguran.

La concejala de Mercados, Diana Cabanas, y el edil de Infraestructuras, Francisco Díaz Gallego, acudieron al mercado y comunicaron que la asociación de placeros sí había sido notificada sobre esto, pero al no recibir alegaciones, la idea inicial continuaba en marcha. Tras conocer el rechazo de los comerciantes de la plaza, los representantes municipales se comprometieron a dar marcha atrás y no acometer las obras previstas para hoy con el fin de no restar plazas de aparcamiento.