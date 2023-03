Los pisos turísticos se duplican en A Coruña en tres años

La Marea Atlántica trasladará una queja ante la Valedora do Pobo para "denunciar a inacción de Inés Rey fronte ao crecemento incontrolado dos pisos turísticos na Coruña e instar o organismo autonómico a investigar e recordarlle ao goberno local as súas obrigas legais ao respecto".

Así lo anunció el candidato de la formación a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, quien señaló que “non se pode admitir que a alcaldesa siga de brazos cruzados cando cada mes os datos amosan que a situación empeora. Aumentan os pisos turísticos, aumenta o prezo medio do alugueiro e redúcese o acceso á vivenda. Na Coruña e imposible alugar, e o Concello ten que implicarse. Se non é agora, será a partir de maio”.

Según los datos aportados por la Marea, las cifras del registro oficial de la Xunta muestran que en marzo hay un total de 755 pisos turísticos en A Coruña, lo que significa que en lo que va de año 2023 ya se incrementaron en un 5%, mientras que desde marzo de 2020 ya se han duplicado. En el lado contrario, las viviendas disponibles en el mercado de alquiler convencional no llegan al medio millar.

Asegura la Marea que esta es una de las causas de que en los últimos informes del Observatorio de Vivenda de Galicia se refleje un incremento del precio medio de los alquileres en A Coruña hasta los 582,30 euros, el más caro de todas las ciudades gallegas. Hace un año este coste era de 552,20 euros.



"Dáse unha inacción moi grave e por partida dobre no caso do goberno de Inés Rey. Dunha banda, inacción política: malia a gravidade da situación, tal e como amosan os datos, e os acordos asinados, o goberno négase a regular esta actividade no PXOM, a pesar de que ten competencias para facelo. Só tiña que

aprobar a proposta executiva que levamos a Pleno desde Marea Atlántica, pero negouse a facelo, sen ofrecer nin a mínima explicación. En segundo lugar, e aquí é onde debe intervir a Valedora do Pobo, unha

inacción administrativa: o goberno municipal esquiva de xeito sistemático a súa obriga de fiscalizar e controlar a implantación de pisos turísticos na cidade mediante a concesión do debido título habilitante, incumprindo o que di a a normativa e reitera a doutrina do TSXG", explican desde la Marea para justificar su actuación ante la Valedora do Pobo.