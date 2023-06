Pili Neira: "Si juntamos una tonelada de comida es porque somos un barrio solidario, no de quinquis"

Rostro reconocible y reconocido de la ciudad desde su etapa de pionera del fútbol femenino, Pili Neira (Londres, 1963) jamás se había imaginado a sí misma al frente de una comisión de fiestas o, en palabras llanas y como a ella le gusta decir, en la organización de las fiestas de su barrio. Sin embargo, su papel de portavoz de la Plataforma Veciñal de Os Mallos le ha servido para ir puerta por puerta y gestionar lo que considera las fiestas más completas y satisfactorias que recuerda en la zona.

¿Qué sensación le queda con estas fiestas?

De lo que más orgullosa estoy es del bingo solidario, creo que lo va a romper. Se me ocurrió buscar una recogida de alimentos para la Cocina Económica y ya tengo 60 regalos de colaboradores, así que chapeau por la hostelería y el comercio del barrio. El requisito para poder participar es aportar un kilo de comida, y creo que vamos a dar salida a los 1.500 cartones, así que juntaremos más de una tonelada. Además, durante el bingo cantará Iván Piñeiro y habrá un speaker-monologuista.

Por supuesto, estando usted de por medio, habrá mucho deporte...

En vez de traer tiovivos y demás atracciones de feria también es importante que los niños hagan deporte y puedan conocer distintas modalidades. El Victoria va a colaborar con su equipo Alevín femenino, que es campeón gallego, y tenemos la incógnita de qué harán los de waterpolo. También viene una campeona de downhill como Eva Castro, que es la leche. Y todos lo hacen de manera altruista.

¿Cuánto trabajo implican tres días de actividades?

Nunca pensé que estaría haciendo esto, pero al tener el apoyo del Ayuntamiento y que te digan que sí a todo no es nada difícil. Nos sirve lo que tenemos sin tener que traer grandes orquestas. Es cierto que el sábado será el día grande, debido a que vamos a estar hasta las tres de la mañana.

¿Es difícil la unión en una zona con tantas asociaciones?

La delincuencia ha bajado un ochenta por ciento, todo se cortó cuando empezó a haber presencia policial. El barrio ahora mismo está muy tranquilo. Las asociaciones aquí francamente no existen, vamos cada uno por libre. El mensaje tiene que ser que no nos marquen como un barrio guerrillero, ni que está en la calle peleando. Lo que somos es un barrio solidario, con 60 comercios que han colaborado con nosotros, y todos se vuelcan con todos. Si somos capaces de juntar 1.000 kilos de comida es porque no somos un barrio de quinquis o de cuatro que salen a manifestarse o a gritar. Somos un barrio solidario.

¡Hasta tienen Ramón Cabanillas a estrenar!

Ahí es donde vamos a montar el bingo solidario. La verdad es que estamos contentos con cómo ha quedado todo. Está complicado aparcar, pero tú pasas por allí y antes estábamos todos de morros y ahora felices. Yo pensaba que era una locura poner tantos bancos y ahora ves a un montón de gente mayor sentada en esos bancos y paseando. No sé si esta gente salía por otro lado, pero pasas a cualquier hora y todos los bancos están ocupados de gente mayor.

¿Qué buscaron con el programa?

Está pensado para todos, desde las actividades para los niños al bingo para los que más lo necesitan. Lo que queremos es que se recorra todo el barrio: la verbena en una zona, la sesión vermú en otra... que coja y abarque todo el barrio. Habrá recorridos por donde menos actividades se han proyectado.

¿Qué es más difícil: cuidar a los niños en su trabajo, entrenar u organizar unas fiestas?

Quizás cuidar los niños, por la responsabilidad que tienes con esos menores, pero cuando tienes ganas y lo haces con ilusión sale bien. Si me dicen hace tres años que iba a organizar unas fiestas me da la risa; me parece surrealista. Yo siempre he sido muy guerillera y fundé muchas asociaciones, porque la unión hace una fiesta. Nunca creí que fuera a organizar unas fiestas, pero me siento feliz de que gente que no me conozca de nada haya respondido de maravilla.

¿Cuál es la salud del barrio?

Hay tranquilidad, pero también mucho comercio cerrado. Debemos dinamizar con actividades como estas, que se anime la gente a disfrutar y venir a vivir aquí, porque hay muchos pisos vacíos. Que se apueste por el barrio para abrir negocios.

¿Qué es lo primero que pedirán al nuevo Gobierno municipal?

Lo que pediría es que la avenida de Os Mallos necesita una renovación de pavimento ya. También nos comentan que hay calles que están mal iluminadas.

¿Cómo ve que la interlocución vaya a ser directamente con la alcaldesa?

Con nosotros Inés siempre se ha portado muy bien. Tengo una amistad con ella, pero sé que no me va a tratar distinta al resto, porque es una persona muy cercana. Diana lo ha hecho muy bien. Si una concejalía tiene ganas de escuchar tiene que ser fácil de llevar.

¿Qué mensaje mandaría al resto de barrios para acercarse a la fiesta?

Invitaría a todos a venir, porque somos un barrio próximo, con la amabilidad que les permitirá ser bien acogidos. Todos recibirán un abrazo de nuestra parte.