Piden que haya una línea de autobús que conecte As Rañas con el resto de la ciudad

Los vecinos de As Rañas ponen sobre la mesa la necesidad de que llegue a la zona alguna línea de autobús urbano para poder estar conectados por transporte público al resto de la ciudad. “En la actualidad, las personas que no tienen coche y necesitan desplazarse en autobús se ven obligadas a caminar hasta O Martinete o incluso O Birloque, pero es un tramo que ya hace que tengan que caminar durante varios minutos, y no es un trayecto cómodo”, explica el presidente de la asociación de vecinos, Ramón Mañana.



“Se trata de una zona que no está habilitada para que los peatones puedan caminar con todas las garantías de seguridad. En muchos tramos no hay aceras o no se encuentran en buen estado. Además, hay zonas en las que directamente hay que ir por sendas o caminos que no están en buenas condiciones”, añade el portavoz vecinal.



Por todo ello, consideran necesario que se estudie la posibilidad de que el mapa de las líneas de autobús se amplíe para llegar hasta As Rañas. “Es una zona en la que viven varios centenares de personas, que ahora dependen del vehículo privado porque no tienen alternativa. Para una persona mayor, por ejemplo, es muy complicado caminar tanto y por esas zonas complicadas solo para poder coger un autobús”, finaliza el representante de los vecinos.