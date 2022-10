Piden la eliminación del tráfico pesado en la carretera que conecta Mesoiro con O Birloque

La carretera que une las zonas de Mesoiro y O Birloque es en la actualidad un motivo de preocupación para los vecinos de esos barrios. Las quejas se producen debido a que es una vía que utilizan a diario numerosos camiones y vehículos pesados, y las medidas de seguridad no son las adecuadas a juicio de las personas que habitan las viviendas cercanas. “Cada día son más los vehículos que utilizan esta carretera. El tráfico no deja de aumentar, y no es la zona adecuada para ello. Necesitamos una solución”, dice Javier Hurtado, presidente de la asociación de vecinos de Mesoiro.



Dada la actual situación, la principal demanda vecinal está clara. “Necesitamos que todo el tráfico pesado deje de pasar por ahí. Además, es imprescindible que se pongan pasos de peatones elevados, para poder así garantizar la seguridad de las personas que tienen que cruzar, que son muchas”, explica Hurtado.

Esta petición es una vieja demanda de los vecinos, que sufren este problema desde hace años, sin que se haya encontrado una solución satisfactoria. “Llevamos más de tres años pidiendo soluciones, tanto al Ayuntamiento como a la Diputación, pero lo único que hacen es darnos largas. Nos dicen que van a valorar el tema o hacer un nuevo estudio, pero la realidad es que no vemos que se produzca ningún avance”, lamenta el portavoz de los vecinos.



Otra de las quejas radica en la velocidad a la que circulan algunos vehículos, algo que es habitual según los vecinos. “Los coches y las motocicletas pasan a gran velocidad por zonas en las que puede haber personas pasando, porque las aceras tampoco son las adecuadas. Es un peligro”, sostiene Hurtado.



Precisamente, las aceras suponen otro foco de demanda. “Son muy estrechas y, además, están deterioradas en muchos puntos, porque los vehículos pesados a veces tienden a meterse en ellas en determinados tramos”, confirma el representante vecinal.