​Las personas ciegas tocarán el mundo marino de la mano del Instituto Español de Oceanografía de A Coruña

Un grupo de personas ciegas o con discapacidad visual podrá conocer mejor a sus “vecinos acuáticos”, título de la actividad, en un evento que se realizará en la Delegación Territorial de la ONCE en Galicia mañana miércoles 15 de junio.







La ONCE y el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) organizan este taller biológico para que los interesados, ya sean personas ciegas o no ya que el evento, que tendrá lugar en el edificio de la ONCE en el Cantón Grande a las 11:30 horas, está abierto al público, puedan aproximarse a las metodologías que se realizan para estudiar los diferentes ecosistemas marinos.





Conocerán las tareas que desarrollan habitualmente los técnicos del Instituto Español de Oceanografía e incluso tendrán tiempo suficiente para saber cómo es una esponja, un erizo de mar, una mandíbula de tiburón, o unas algas, ya que podrán tocar el material.





Los asistentes recibirán una charla sobre la estructura, funciones e historia del IEO y sobre el proyecto https://oceanicas.ieo.es/, desarrollado por el Instituto Español de Oceanografía con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación.





Los dos primeros módulos de la actividad serán presentados por Luz García García, investigadora y directora del Centro Oceanográfico de A Coruña del IEO, y el último lo llevarán a cabo María Reparaz y Urbano Autón, técnicos adscritos al mismo centro.





Oceánicas es un proyecto de divulgación impulsado por el Instituto Español de Oceanografía con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología -Ministerio de Ciencia e innovación- con el objetivo de visibilizar el trabajo de las científicas dedicadas al estudio de los océanos, tanto actuales como del pasado, dando a conocer su vida y obra.





La ONCE dedica el cupón del 20 de junio a ‘Oceánicas: la mujer y la oceanografía’, para difundir este proyecto que busca generar vocaciones científicas en niñas y niños, así como fomentar su creatividad, su capacidad de decisión y el trato igualitario frente a las desigualdades de género desde edades tempranas.