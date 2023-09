La pérdida de una línea deja sin transporte a decenas de alumnos del IES A Sardiñeira

Ni una semana ha tardado el transporte escolar en convertirse en la problemática de cabecera para el AMPA del IES A Sardiñeira. Y es que, después de pasarse medio curso el pasado año defendiendo los intereses de los vecinos de Novo Mesoiro y la imposibilidad de éstos de desplazarse al centro, la situación podría definirse como cubrir la cabeza para destapar los pies: se mantiene el compromiso con el barrio periférico y el autobús habilitado por la Xunta en el último trimestre, pero el centro pasa de tener tres rutas de transporte a solamente dos.



Los alumnos de la Sagrada Familia, San Pedro de Mezonzo o la plaza de Monforte ya no disponen de parada propia, a pesar de que la mayoría de ellos proceden del CEIP Rosalía de Castr, centro adscrito al IES A Sardiñeira. La situación ha cogido por sorpresa a muchos padres que daban por hecho y resuelto el problema del traslado al centro para unos niños que, en algunos casos, ingresan en Secundaria con 11 años. Fuentes del AMPA de A Sardiñeira transmiten una sensación de engaño a la hora de cumplir con la hoja de ruta. “Muchos padres decidieron elegir ese centro porque el autobús pasaba por delante de su casa, y al completar la matrícula se hacía referencia a la disponibilidad de transporte”, explican. “Uno de los afectados de la avenida de Arteixo, además de venir del Rosalía de Castro, se decidieron por el IES A Sardiñeira porque su hijo sufre un trastorno del espectro autista y no dispone de autonomía suficiente para ir al instituto; ya no se trata solamente de eso, sino de las muchas familias a las que les han vendido una cosa y justo les cambian la película en el último momento”, añaden desde el AMPA.



Cercanía y peligrosidad

Las más de 20 familias que han trasladado sus quejas tanto al centro como a la Consellería de Educación son conscientes de que no tienen las de ganar, debido a un criterio de cercanía que establece que, con una distancia al centro menor a 2 kilómetros, la parada no está asegurada. Sin embargo, tanto el AMPA como las familias a título particular solicitan una revisión del tipo de desplazamiento al que obligaría a sus hijos el tener que caminar. “Se trata de un trayecto muy peligroso, sin alternativas en el transporte urbano, y que con la instalación de nuevos viales se convertirá en una amenaza aún mayor”, comentan fuentes del AMPA.



Por otra parte, la sensación es muy diferente en Novo Mesoiro. Y es que, a pesar de no haber logrado que el IES A Sardiñeira sea centro adscrito, el mantenimiento de la línea de autobús supone un alivio para los padres.

La Xunta afirma que siguió indicaciones de la dirección

La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, una de las receptoras junto a la dirección del centro de las quejas de los padres, asegura que el diseño y configuración de las líneas del transporte escolar ha seguido las indicaciones de la dirección del IES A Sardiñeira. “Para establecer este servizo, con rutas, paradas, etc, atendéronse as indicacións da dirección do centro”, afirman fuentes del Gobierno autonómico, que recuerdan además el apoyo brindado a los residentes en Novo Mesoiro, pese a que el centro adscrito al barrio es el IES Elviña.