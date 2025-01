El pequeño comercio coge fuerza en A Coruña: “Estamos llegando a una situación idílica de calidad”

Las sensaciones de los pequeños comerciantes no se pueden medir con datos ni reflejar en estadísticas. Y resulta que el tejido comercial se siente a día de hoy más fuerte, sobre todo en lo que a calidad se refiere. El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, asegura que los pequeños comerciantes tienen una gran ventaja, y no es otra que la fidelización de sus clientes, algo que se hace notar todo el año.



El comercio local, explica, “está reviviendo en todas partes y está llegando a una situación idílica de calidad, con producto exclusivo y bueno”. Boado también considera que los coruñeses están recuperando la idea de “compra exclusiva y específica de productos muy determinados en el pequeño comercio”.



Las aperturas de establecimientos se están dando por toda la ciudad, por lo que “estamos yendo hacia una situación de cambio, una evolución”. Lo que define como una nueva vida del pequeño comercio, ahora el sector “está más centrado en lo que el cliente demanda. Se hacen ofertas diferentes y la evolución es constante al ritmo de lo que quiere la sociedad”.



En cuanto a la temporada de ventas navideñas, el presidente de la FUCC sostiene que ha sido una campaña “normal” y “no mejor que otros años”. “Se hicieron ventas pero no es para echar cohetes; ha sido una campaña normal”. Las rebajas, por su parte, –o lo que llevamos de ellas–, “están siendo flojas y no hay exceso de gente. No es la gran campaña que se esperaba”. Las ventas se concentraron sobre todo en Reyes, cuando los coruñeses se animaron a comprar más regalos. “Se salvó el papel; ahora las rebajas son flojas, pero a ver cómo acaban. El cambio estacional empieza a bajar hasta Carnaval, y es ahí donde tenemos que ver cómo aguanta el tirón el sector”, comenta Boado.

Os Mallos: estética y salud

Desde Distrito Mallos, su presidenta, Alba Balsa (propietaria del local Luces de Bohemia), afirma que en el barrio sí hay aperturas, aunque “van lentas; lo justo para que haya un equilibrio y compensar cierres con jubilaciones”. En Os Mallos, dice, “destacan las aperturas en campos concretos como la estética y salud. En un contexto económico complicado se puede leer de manera positiva”. La presidenta de la entidad comercial pone el foco de manera especial en la nueva campaña del bono Remuda, “mediante el cual se están poniendo herramientas desde las administraciones para fomentar el relevo generacional del comercio tradicional”.



Otra de las zonas que percibe más movimiento comercial es San Andrés, donde, desde finales de diciembre, cuando se reabrió uno de los tramos en obras, las tiendas notan más ventas. El día 21 de diciembre, el Ayuntamiento anunció la apertura al tránsito peatonal de una gran parte de la vía, desde la plaza de Santa Catalina hasta la calle Torreiro. Esta nueva fase coincidió con la campaña navideña, por lo que era de esperar que el comercio notase el cambio. Y así fue, según varios establecimientos.