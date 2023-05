Pedro Duque y Sara García hacen un recorrido por el espacio en Palexco

El primer astronauta español de la historia, Pedro Duque, que después llegó a ser ministro con Pedro Sánchez; y Sara García, primera mujer astronauta nacida en territorio nacional, fueron este lunes protagonistas en Palexco de un evento organizado por la UDC y que también contó con la participación de Inditex. Ambos pudieron aportar toda su experiencia y conocimiento y acercar al público asistente información y curiosidades acerca del espacio.



De los dos astronautas presentes en Palexco, Pedro Duque fue el primero en tomar la palabra, aunque su intervención estuvo más centrada en aspectos más generales como el progreso y la ciencia. Aseguró que, durante su etapa de ministro de Ciencia e Innovación (que incluía la cartera de Universidades), no le dio a tiempo “a cambiar las reglas tanto como hubiese querido”. Duque trató de poner en contexto determinadas situaciones con ejemplos concretos. “Es habitual escuchar frases como que los descubrimientos médicos van a salvar muchas vidas. Pero el descubrimiento por si mismo no es suficiente. No servirá de nada si no va acompañado de un tratamiento para los pacientes”, explicó. Al final de su intervención, dio paso a la joven astronauta. “Le voy a dejar ya a Sara que ponga las imágenes bonitas del espacio”, afirmó.



Sara García, astronauta de Reserva de la Agencia Espacial Europea, explicó el largo camino que tuvo que recorrer para conseguir este rol, cargado de pruebas físicas y psicológicas. “Yo soy biotecnóloga, y no pensé que eso me iba a permitir entrar en la carrera aeroespacial”, reconoció.



García, que lidera un proyecto para desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer, habló de la misiones tripuladas al espacio en el siglo XXI. Cree que tener una población relativamente estable en la Luna es un objetivo a medio plazo, y no descarta una misión con astronautas, y no solo con robots, a Marte. Eso sí, dejó claro que no será factible, al menos, hasta dentro de dos décadas.